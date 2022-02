Shutterstock

Ko darīt, ja ap istabas augiem riņķo sīkas mušiņas?

Noderīgi ikdienā "100 Labi Padomi"

Mušiņas, kas riņķo ap telpaugiem, nav pamodušās no ziemas miega – tās vairojas telpaugu augsnē. Pamanot šādas mušiņas, rūpīgi apskati augsni. Ja pamani tajā mazus, smalkus kāpuriņus, zini, ka mušiņas ir atradušas sev tīkamu vidi un vairojas. Mušiņas augiem nekaitē, toties to kāpuri pārtiek no augu sulas, tāpēc no tiem nekavējoties jāatbrīvojas.