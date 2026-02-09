Labākās Valentīndienas dāvanas - gardumi, kas iepriecina
Valentīndiena jeb Svētā Valentīna diena ik gadu tiek atzīmēta 14. februārī. To arī dēvē par visu Mīlētāju dienu, kad cilvēki ļaujas siltām un sirsnīgām sajūtām, veltot viens otram jaukus vārdus, dāvinot skaistākos ziedus un gardākos saldumus.
Ik katros svētkos Latvijas uzņēmums LĀČI priecē savas produkcijas cienītājus ar jauniem svētku produktiem un garšām. Arī šogad Valentīndienai par godu ir radīts kas skaists, īpašs un romantisks. Zemeņu saldums un vijīgums, upeņu svaigums un izteiksmīgums, ķiršu saldskābums un intensitāte, augstākās kvalitātes īstās beļģu šokolādes izsmalcinātā garšu buķete – garšas, kas cauri vijas LĀČU izstrādātajos Valentīndienas produktos.
Imants Ziedonis ir teicis: “Tādas lielas laimes nemaz nav. Ir tikai tādas mazas laimītes. Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.” Tāpēc sāc ar mazumiņu. Iepriecini savu mīļoto ar izsmalcinātiem svētku produktiem no Lāčiem.. jo mīlestība un rūpes ir sajūtama ikvienā produktā- gan garšā, gan smaržā, gan estētiskajā baudījumā.
Izcilās šokolādes konfektes
LĀČU svētku sortimentā iezīmējas trīs ogu garšu variācijas, kas būs tīkamas ikviena gaumei un garšu kārpiņām – zemene, upene un ķirsis. Neapšaubāmi ikviens zina zemeņu un šokolādes izcilo saderību, tomēr arī upenes patīkamais skābums un svaigums kombinācijā ar tumšo šokolādi ir brīnišķīgs. Savukārt ķiršu pildījums ir papildināts ar kardamonu, kas izceļ ķiršu intensitāti un piešķir vieglu eksotisku niansi. Produktu izgatavošanā izmantotas tikai augstākās kvalitātes izejvielas un īsta beļģu šokolāde. Ikkatra šokolādes konfekte, kas tiks likta uz kārā zoba, pārsteigs un iepriecinās Tevi un Tavu mīļoto!
Valentīndienas šokolādes tāfelītes
Uzdāvini mīlestības un prieka pilnus mirkļus saviem mīļajiem! Unikālās šokolādes tāfelītes ir lieliska ideja mazam un mīļam pārsteigumam. Gan zemeņu, gan upeņu, gan ķiršu un kardamona šokolādes tāfelītes ir ne vien garšīgas, bet arī skaistas, kuras dāvināsi ar vislielāko prieku un lepnumu. Arī šeit tāfelīšu izgatavošanā ir izmantota īstā beļģu šokolāde, kā arī augstākās kvalitātes sastāvdaļas. Lāčos viss top ar lielu mīlestību, ko arī var sajust, baudot izcilos šokolādes meistardarbus.
Svētku cepumi
Biskvīta cepumi - kraukšķīgi, viegli un gaisīgi.
Lāči šogad ir sagatavojuši trīs veidu biskvīta cepumus ar dažādām garšām. “Biskvīta cepumi ar zemenēm” apbur ar brīnumaino zemeņu smaržu, kas vilina ikvienu gardummīli. “Biskvīta cepumi ar ķiršiem” – cepumi, kuros mazliet jūtams patīkams ķiršu skābums un baltās šokolādes saldums. Savukārt “Biskvīta cepumi ar riekstiem” garšos tiem, kuriem tīk riekstu dziļā un piesātinātā garša.
Lieliska un garda dāvana Tavai otrajai pusītei!
Plānās un pildītās mini šokolādes ar dažādiem pildījumiem
Smalkas, mazas šokolādītes, kas, nonākot uz mēles, kūst un apbur ar savu brīnumaino šokolādes baudīšanas sajūtu un garšu – tie ir Lāču izsmalcinātie produkti “Plāna & pildīta šokolāde” ar dažiem pildījumiem. Katra šokolādes ‘monētiņa’ ir bagātīgi piepildīta ar gardu zemeņu, upeņu vai ķiršu un kardamona pildījumu. Šie produkti būs lieliska dāvana svētkos un gards našķis ikdienā!
Mazie svētku produkti
Mīļš un sirsnīgs mīlestības apliecinājums Valentīndienā ir dāvāt ko patiesu un īstu, kā piemēram, “Zemeņu piena šokolādes sirsniņu” vai “Mīļcepumu ar šokolādes glazūru”. Šis būs mīļš un jauks pārsteigums cilvēkiem, kurus stipri mīli!
Valentīndienas svētku kūkas
Uz svētku galda noteikti ir jābūt Lāču kūkai. Klasiskā siera kūka, kura gatavota no izcilas smilšu mīklas pamatnes, bagātīgi to pārklājot ar izsmalcinātu krēmsiera pildījumu. Šogad svētku piedāvājumā ir divu veidu kūkas - ar gardo zemeņu ievārījumu, kas piešķir kūkai īpaši smalkas garšu nianses, un ar skābeni atsvaidzinošo upeņu ievārījumu, kas kombinācijā ar kūkas saldumu ir izcils garšu salikums. Ar Lāču kūkām - lielisks Valentīndienas noslēgums!
LĀČOS top arī skaistākās Valentīndienas dāvanas!
Mēdz teikt, ka “mīlestība iet caur vēderu”, tāpēc iepriecini mīļoto ar brīnumskaistām, pārdomātām un gardām dāvanām svētkos. Tajās tiek iekļauti gan Lāču svētku produkti, gan arī citu Latvijas ražotāju produkti. Pie dāvanas ir iespējams arī pievienot kartiņu, ierakstot tajā siltus vēlējumus vai atzīstoties mīlestībā! Sagatavotās Valentīndienas dāvanas vari apskatīt un iegādāties Lāču internetveikalā: https://www.laci.lv/lv/e-veikals/valentindiena/
LĀČU produkcija ir ne tikai burvīgs pārsteigums mīļotajam cilvēkam Valentīndienā, bet arī citos svētkos – Sieviešu dienā, Māmiņdienā, jubilejās. Ikviens Lāču produkts izstaro mīlestību, sirsnību un patiesumu – smaržā un garšā, sajūtās un noformējumā.
Visplašākais produkcijas klāsts ir visos LĀČU veikalos, izvēlies tuvāko veikalu šeit: https://laci.lv/lv/kontakti/
Iegādāto produkciju nogādāsim līdz Tavām namdurvīm vai tuvāko Lāču veikalu, vai nogādāsim kā pārsteiguma sūtījumu Taviem mīļajiem.
Lai mīlestības pilna Valentīndiena- pa īstam un no sirds!