Remonts bez pārsteigumiem: Instrumenti, kas patiešām atvieglo darbu
Remonts bieži ieilgst un izmaksā vairāk, nekā sākotnēji plānots, ne tikai neparedzētu darbu dēļ, bet arī nepareizi izvēlētu instrumentu dēļ. Steigā uzsākts darbs bez atbilstoša aprīkojuma rada kavēšanos, papildu izdevumus un remonta procesu padara krietni sarežģītāku. Viena no biežākajām problēmām ir tā, ka cilvēki izvēlas pārāk maz instrumentu vai universālus risinājumus, kas konkrētajam darbam nav piemēroti. Rezultātā darbs virzās lēni, rodas kļūdas, kā arī lieks stress, īpaši veicot dažādu veidu remonta darbus.
Šajā rakstā uzzināsiet, kā arī sapratīsiet, kādus instrumentus izvēlēties dažādu darbu veikšanai. Noskaidrosiet, kad pietiek ar vienkāršiem rokas instrumentiem un kad ir vērts ieguldīt elektriskajos, lai remonts noritētu raitāk un drošāk!
Kā saprast, kādi instrumenti tev patiešām ir vajadzīgi?
Pirms doties uz veikalu, ir vērts apstāties un saplānot remontu. Pirmais solis nav instrumentu pirkšana, bet gan skaidrs darba saraksts. Kad zini, kādi darbi jāveic, kļūst daudz vieglāk saprast, kādi instrumenti patiešām būs nepieciešami.
Bieža kļūda ir vēlme iegādāties visu, ko redzi plauktos, jo instrumentu izvēle ir plaša. Taču ne visi rīki būs noderīgi tieši tavam remontam. Gudrāk ir izvēlēties instrumentus, kas atbilst konkrētam uzdevumam:
- Sienu krāsošanai - rullīši, otas, maisīšanas uzgaļi.
- Lamināta ieklāšanai - mērlente, zāģis, starplikas.
- Skrūvēšanai un montāžai - skrūvgrieži vai akumulatora skrūvmašīna.
- Santehnikai - regulējamās atslēgas un blīvējuma piederumi.
Šāda pieeja ļauj izveidot instrumentu klāstu, kas tiešām tiks izmantots, nevis krās putekļus plauktā.
TOP rokas instrumenti, bez kuriem remonts neizdodas
Rokas instrumenti ir remonta pamats, jo bez tiem neiztikt pat vienkāršākajos darbos. Tie ir pieejami, viegli lietojami un veido pamatu dažādiem darbiem, gan dzīvoklī, gan privātmājā.
Mērlente, līmeņrādis un zīmulis
Precīzi mērījumi ir puse no remonta kvalitātes. Bez tiem pat neliels darbs var radīt problēmas:
- neprecīzi izmērīti virtuves skapīši var radīt spraugas vai šķības virsmas;
- nelīdzena plaukta uzstādīšana uzreiz bojā kopējo izskatu.
Skrūvgrieži, knaibles un atslēgas
Šie instrumenti ir nepieciešami gandrīz katrā remontā - mēbeļu montāžā, santehnikas sīkdarbos un dažādos ikdienas labojumos. Tieši tāpēc ir vērts, lai tie vienmēr būtu pa rokai.
- pamata skrūvgriežu komplekts ar dažādiem uzgaļiem, kas piemēroti vairumam skrūvju;
- knaibles un regulējamas atslēgas, kas noder gan pie savilkšanas, gan nelieliem remontdarbiem.
Elektriskie instrumenti, kas saīsina remontu uz pusi
Ja rokas instrumenti ir pamats, tad elektroinstrumentu izmantošana ļauj remontu paveikt ievērojami ātrāk un ar mazāku piepūli. Izvēloties pareizos rīkus konkrētajam uzdevumam, iespējams būtiski samazināt darba laiku un uzlabot remonta gala rezultātu. Tāpēc ir vērts savā klāstā iekļaut uzticamus elektroinstrumentus, kas kalpo ilgtermiņā!
Akumulatora skrūvgriezis un triecienurbjmašīna
Akumulatora skrūvgriezis ir ideāli piemērots skrūvēšanai, mēbeļu montāžai un viegliem remonta darbiem. Savukārt triecienurbjmašīna ir nepieciešama, kad jāurbj cietās virsmās, piemēram, betonā vai ķieģelī.
Labs piemērs ir sienas plaukta montāža betona sienā - ar skrūvgriezi to paveikt nebūs iespējams, bet ar triecienurbjmašīnu darbs notiek ātri un droši.
Slīpmašīnas un zāģi
Šie instrumenti ir neaizvietojami sienu, grīdu un mēbeļu apstrādē. Slīpmašīna ļauj ātri un vienmērīgi sagatavot virsmas krāsošanai vai lakošanai, savukārt zāģi nodrošina precīzus un tīrus griezumus. Izmantojot pareizo instrumentu, remonta darbi kļūst krietni efektīvāki, un virsma īsā laikā ir gluda, sakārtota un gatava nākamajam remonta posmam!
Gudrs budžets - pirkt, nomāt vai aizņemties
Plānojot remontu, ir vērts atcerēties, ka ne visus instrumentus obligāti nepieciešams iegādāties uzreiz. Daļu instrumentu ir izdevīgi pirkt, īpaši tos, kas noder ikdienas darbos vai ilgtermiņa remontos, jo tie būs pa rokai jebkurā brīdī. Savukārt reti izmantotiem vai specifiskiem darbiem bieži ekonomiski izdevīgāk ir instrumentus nomāt vai aizņemties.
Piemēram, perforators var būt nepieciešams flīžu laušanai vienā vannas istabā, taču šādā gadījumā tā iegāde ne vienmēr ir pamatota. Taču, ja remontdarbi tiek veikti regulāri vai vairākos objektos, tad ieguldījums savā instrumentā atmaksājas. Šāda pieeja palīdz sabalansēt izmaksas un nodrošina, ka savu darbu veikšanai tiek izmantoti uzticami instrumenti dažādiem darbiem, nepārsniedzot plānoto budžetu.
Kā veikalā izvēlēties instrumentus?
Izvēloties instrumentus veikalā, nevajadzētu paļauties tikai uz cenu vai pirmo iespaidu. Uz vietas ir vērts pārbaudīt garantijas nosacījumus, instrumenta jaudu, ergonomiku un to, kas ietilpst komplektācijā. Ērts rokturis, līdzsvarots svars un skaidra informācija par garantiju bieži ir tikpat svarīgi kā zīmols, piemēram, DeWalt instrumenti, kas ir zināmi ar savu uzticamību.
Tāpat ir ieteicams pajautāt konsultantam par piemērotāko risinājumu konkrētajam darbam. Labs piemērs ir situācija, kad cilvēks atnāk veikalā pēc vienkārša krāsas rullīša, bet, uzklausot padomu, paņem arī pagarināmo kātu un līmlenti. Rezultātā - sienu krāsošana norit daudz ātrāk, tīrāk un bez nevajadzīgām šļakatām uz grīdas!
Noslēgums
Veiksmīgs remonts vienmēr sākas ar skaidru plānu un pareizi izvēlētiem instrumentiem. Nav jābūt profesionālam meistaram, lai darbs izdotos - ar atbilstošu tehniku un pārdomātu pieeju rezultāts būs kvalitatīvs un bez lieka stresa. Ja nepieciešama palīdzība instrumentu izvēlē, uzticams atbalsts un plašs klāsts ir pieejams būvmateriālu veikalā - Rīgas Būvserviss!