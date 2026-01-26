Madonas novada dzīvnieku aprūpētāji dalās stāstā par baisos apstākļos dzīvojušu kaķeni
Plašsaziņas līdzekļos regulāri parādās ziņas par necilvēcīgos apstākļos atrastajiem mājas mīluļiem. Šoreiz skaudrs stāsts par kādu kaķeni Madonas novadā, ar ko dalījusies brīvprātīgā dzīvnieku aizsardzības organizācija "Madonas dzīvnieku draugi".
"Šodienas ieraksts īpaši paredzēts tiem, kas atkal pavasarī piedāvās savas kaķenes bērnus "labajām rokām ", jo labāk atdot pirmajam ņēmējam (arī sadistam), nekā sterilizēt. Reizēm šķiet, ka dažs labs no mēra tik ļoti nebaidās kā no kaķenes sterilizācijas," raksta "Madonas dzīvnieku draugi".
"Dažas dienas atpakaļ tiek saņemts zvans no Diānas, kura dzīvo tepat Madonas novada Kusā un neatrodot citur palīdzību, vērsās pie mums. Kādā dzīvoklī (vai tas pašvaldības īpašums vai kā cita- līdz galam nav saprotams) viena pati kopš 2025tā gada septembra mitinās kaķenīte. Diāna vērsusies arī ‼️Aronas pagasta pārvaldē ‼️, bet nekāds risinājums neesot piedāvāts. Kārtējais "paldies " par bezdarbību. Tad nu meitene pati pēc savas iniciatīvas baroja kaķenīti, līdz kāds bija iedevis biedrības numuru un mēs neatteicām, jo saprotam, ka gan Diāna, gan kaķis ir situācijā bez izejas.
Dzīvoklis "pritons " , bildēs var ielūkoties kaķenītes ikdienā un tajā kādos apstākļos viņai nācies dzīvot. Lieliskās "labās rokas " - cilvēks, kuram pudele tuvāka par visu pasaulē, regulāri kaķenīti sitis, metis no trešā stāva, kaķēni visticamāk noslīcināti turpat tualetes podā. Regulāri vardarbību pret dzīvnieciņu redzējuši arī kaimiņi, bet tālāk par runām savā starpā nekas arī nav risināts. Ļoti nereti dzirdam stāstus par kaimiņiem, kas labāk sadzīvo ar kaimiņu sadistu, nekā traucē savu mieru ar kaut kādu tur kaķa glābšanu. Te jau sen vajadzēja būt iesaistītai policijai. Vardarbība mīl klusumu un klusējot tiek atbalstīta dzīvnieka mocīšana. Kur vēl "malacis ", kas šim cilvēkveidīgajam elementam kaķīti atdeva? Pats "saimnieks " vairs nav redzēts jau mēnešus, bet pat nešaubos, ka pavairotāji ar lielāko prieku atdos viņam jaunu kaķīti, ko mocīt. Un kliegs- es saviem kaķēniem vienmēr mājas atrodu.
Kaķenīte iebiedēta, satraukta, bet ne agresīva. Mēdz uzšņākt, bet ceram, ka ticību cilvēkam izdosies atgūt. Milzīgs paldies Diānai, kurai nebija vienalga, kura rūpējās un meklēja palīdzību. Kaimiņiem- pietiks klusēt, pavairotājiem- sterilizē savu kaķeni, ja nav naudas- raksti. Palīdzēsim.
Kaķenītei gaidāma sterilizācija, vakcīnas, čips, dokumentu sakārtošana, plus Kusā vēl vienā mājā plānojas kaķenes sterilizācija, jo atkal kāds kaķēnu atdevis tiem, kam pudele pirmajā vietā. Arī Mārcienas pusē pieteiktas divas kaķenes, arī tur tas pats stāsts- kāds malacis pieražoja un atdeva cilvēkam, kurš īsti par sevi nevar parūpēties, kaķeni un runcīti. Sekas lāpam mēs," uzsver brīvprātīgie.