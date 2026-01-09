Nemet pa logu! Desmit Latvijas pilsētās "nolietotās" eglītes izvedīs bez maksas
Svētki ir beigušies, un pēdējais brīdis tikt vaļā no eglītes. Lai nozaļojušās Ziemassvētku eglītes nekrātos pilsētvidē, māju pagalmos un sadzīves atkritumos, arī šogad “Eco Baltia vide” nodrošina Ziemassvētku eglīšu bezmaksas nodošanu un savākšanu desmit Latvijas pilsētās – Rīgā, Mārupē, Ādažos, Carnikavā, Salaspilī, Liepājā, Aizputē, Grobiņā, Saldū un Brocēnos.
Šogad savāktās eglītes sadarbībā ar SIA “Baltic Wood Trade” tiks pārvērstas kurināmajā materiālā un ziedotas labdarības un sabiedriskajām organizācijām “ziedot.lv”, “Fonds Agape” un “Cerību spārni”.
“Svētku laiks nozīmē prieku, bet tas diemžēl nozīmē arī vairāk atkritumu, tostarp eglītes, kas pēc svētkiem savu uzdevumu ir izpildījušas. Pērn kopā ar klientiem visā Latvijā pārstrādei nodevām 12 500 eglīšu, samazinot bioloģisko atkritumu apjomu un dodot resursiem otro dzīvi. Šogad ejam soli tālāk, lai Ziemassvētku prieks burtiski pārtop siltumā. Tādēļ īpaši priecē, ka šogad savāktās eglītes pārstrādāsim kurināmajā materiālā un nodosim tiem, kam šajā ziemā tas nepieciešams visvairāk,” stāsta Jānis Aizbalts, “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs.
Savāktās eglītes SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar SIA “Baltic Wood Trade” pārstrādās kurināmajā materiālā, kas tiks ziedots tiem, kam šajā ziemā trūkst siltuma. Ziedojums tiks novirzīts Liepājā nodibinājumam "Fonds Agape", biedrībai “Cerību spārni” un labdarības organizācijai “ziedot.lv”, kas apkures materiālu nodos cilvēkiem kas nonākuši grūtībās.
“Ziemassvētku eglīte ir sirsnīgs svētku simbols, tāpēc ir svarīgi, lai tās stāsts nebeidzas kārtējā atkritumu kaudzē. Mums eglītes nav tikai biomasa. Tā ir iespēja svētku laikam dot atbildīgu turpinājumu. Pārstrādē tās pārtop kurināmajā materiālā, kas pēc tam palīdz nodrošināt siltumu, tiem, kam salst. Šī sadarbība ļauj vienlaikus mazināt atkritumu apjomu un gudrāk izmantot vietējos resursus, un mums ir gandarījums būt daļai no šī ilgtspējīgā cikla,” piebilst Kristaps Rūsa, SIA “Baltic Wood Trade” valdes loceklis.
Kur varēs nodot eglītes?
SIA “Eco Baltia vide” nozaļojošās eglītes bez maksas pieņems atkritumu šķirošanas laukumos un pieņemšanas punktos to darba laikā:
- Salaspilī, Rīgas ielā 115k, atkritumu šķirošanas laukuma darba laikā,
- Ādažos, “Kadagas attīrīšanas ietaises”, atkritumu šķirošanas laukuma darba laikā,
- Liepājā, Ziemupes iela 44, atkritumu šķirošanas laukumu darba laikā,
- Aizputē, Atmodas bulvārī 26 ,atkritumu šķirošanas laukumu darba laikā,
- Mārupē eglītes bez maksas tiks pieņemtas tikai pieņemšanas punktos:
- 08. janvārī – Vecozolu iela 45, Tīraine; 14.00 – 18.00
- 10. janvārī – Notekas, Piņķi; 9.00-12.00
- 10. janvārī – Jaunmārupe, autostāvvietā pie bērnudārza Zīļuks: 14.00-18.00
- 15. janvārī – Notekas, Piņķi; 14.00 – 18.00
- 17. janvārī – Vecozolu iela 45, Tīraine. 09.00-12.00
Kā pieteikt eglītes bezmaksas izvešanu no dzīvesvietas?
SIA “Eco Baltia vide” vairākos apkalpotajos novados pēc iepriekšēja pieteikuma nodrošinās arī eglīšu savākšanu bez maksas no klientu adresēm. Savākšana tiks nodrošināta eglītēm, kas nepārsniedz 2,5 metru augstumu. Pakalpojums bez maksas tiks sniegts, piesakot eglītes savākšanu līdz konkrētam datumam.
- Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā izvešana jāpiesaka, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv. Bezmaksas izvešana jāpiesaka līdz 19. janvārim. Pieteikumiem, kas tiks saņemti pēc 19. janvāra, pakalpojuma maksa būs 6,00 eiro/gab. Svarīgi – no vienas adreses bezmaksas eglīšu izvešana tiks organizēta tikai vienu reizi.
- Liepājā (“Eco Baltia vide” apsaimniekojamajā teritorijā) un Grobiņā izvešana jāpiesaka pa tel. 22013939 vai e-pastu kurzeme@ecobaltiavide.lv. Bezmaksas izvešana jāpiesaka līdz 31. janvārim. Pieteikumiem, kas tiks saņemti pēc 31. janvāra, pakalpojuma maksa būs 6,00 eiro/gab.
- Saldū un Brocēnos eglīšu bezmaksas savākšana no adresēm notiks 10. janvārī. Pakalpojums jāpiesaka līdz 8. janvārim, zvanot pa tel. 22022418 vai rakstot uz e-pastu saldus@ecobaltiavide.lv.
- Mārupes novadā, Salaspils novadā un Ādažu pilsētā un pagastā, Carnikavā un Ādažu novadā – gadījumā, ja nav iespējams eglīti nogādāt uz speciālajiem pieņemšanas punktiem vai šķirošanas laukumiem, iedzīvotāji varēs pieteikt eglīšu izvešanu no savas adreses. Pieteikšanās: zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv, babite@ecobaltiavide.lv, adazi@ecobaltiavide.lv vai salaspils@ecobaltiavide.lv. Maksa par eglītes izvešanu būs 6,00 eiro/gab. (ieskaitot PVN).
Eglīšu izvešana Siguldā un Inčukalnā
Vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes grupā “Eco Baltia” ietilpst Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, kas arīdzan aicina savus klientus, kuriem nav iespēju savu svētku eglīti pašiem atgriezt otrreizējā apritē, eglītes bez maksas nodot šķirošanas laukumā “Zemdegas”, Siguldas novadā, un šķirošanas laukumā “Dzelzceļa stacija Inčukalns”, Inčukalnā, to darba laikā līdz 31. janvārim. Tāpat Siguldas pilsētas robežās pēc iepriekšēja pieteikuma eglīšu savākšana tiks nodrošināta arī no mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Maksa par vienas eglītes izvešanu augstumā līdz 2,5 metriem ir 6,05 eiro/gab. Eglīšu individuālas izvešanas pakalpojums tiks nodrošināts līdz 31. janvārim, tomēr izvešana ir jāpiesaka līdz 23. janvārim. Pieteikties eglīšu individuālai izvešanai “JUMIS” klienti var sūtot e-pastu uz: info@jumis.lv. Eglīšu savākšana tiks nodrošināta noteiktos datumos, klientus iepriekš par to informējot.
Ja eglīte ir augstāka par 2.5 metriem, tad par tās izvešanas iespējām un pakalpojuma maksu jāsazinās individuāli. Atgādinām, ka eglītēm ir jābūt atbrīvotām no svētku rotājumiem.