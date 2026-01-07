Pavasaris pienāks ātri - kurus dārzeņus un puķes sēt jau janvārī?
Laiks rit uz priekšu strauji, lai arī tagad, janvārī, šķiet, ka pavasaris ir tālu, taču tas pienāks ļoti ātri. Tāpēc jau tagad ir vērts sēt tos dārzeņus un viengadīgās puķes, kuru stādiem ir ļoti garš veģetācijas periods līdz tam brīdim, kad tos var stādīt dobēs un podos, raksta žurnāls "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
* Paprikai jeb saldajiem pipariem bieži vien veģetācijas periods ir ilgāks par 130 dienām, un tos var sēt jau janvāra vidū vai beigās. Sēj bagātinātā kūdras substrātā un pārsedz ar plēvi. Sēklas sadīgst 4–5 dienu laikā. Dīgšanas laikā temperatūrai telpā jābūt ap +30 grādiem, pēc sadīgšanas stādi labāk jutīsies +20–23 grādu temperatūrā. Pozitīvi, ka paprika nav prasīga pret gaismu, tāpēc to var audzēt bez papildu apgaismojuma pat janvārī. Neapkurināmā siltumnīcā izstādi maija vidū vai nedaudz vēlāk.
* Baklažāniem arī ir ilgs veģetācijas periods, un pie mums tie dod ražu tikai tad, ja ir laikus iesēti. Dēsti aug vidēji 60–70 dienas. Sēklas dīgst +20–23 grādu temperatūrā. Pēc tam dēstus turpini audzēt +18 grādos. Baklažānus uz siltumnīcu pārvieto maija vidū.
* Selerijas sēj janvāra beigās vai februāra sākumā. Dīgšanas laikā rūpējies, lai temperatūra telpā ir ap +20 grādiem, pēc sadīgšanas var būt ap +17, bet nepieļauj, ka tā noslīd zemāk par +15 grādiem – tad selerijai būs auksti.
Kādus dārzeņus un puķes sēt janvārī, kā kopt kallas līdzinieci spatifīlu un kā izaudzēt kartupeļus bez rakšanas lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 7. janvāra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.