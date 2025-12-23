Kam ziemā jāpievērš uzmanība, lai siltumnīca izturētu līdz pavasarim?
Par siltumnīcu nedrīkst aizmirst arī ziemā, jo tad var piedzīvot pārsteigumu, ka līdz pavasarim, tā vienkārši neiztur. Soli pa solim apskatīsim, kas jādara, lai pavasarī siltumnīcā varētu atkal sēt un stādīt.
Izvāc visu lieko
Ja rudenī nesanāca iztīrīt siltumnīcu, dari to tagad. Tas vajadzīgs tāpēc, lai izvairītos no slimībām un puvēm. Noņem visas auklas, ar kurām bija atsieti vai nofiksēti siltumnīcā augošie augi. Saprotams, ka ir slinkums katru gadu no jauna siet auklas, bet tie ir īsti slimību perēkļi. Iznes no siltumnīcas visus izmantotos podus un kastītes, ko kārtīgi notīri un nomazgā. Ieteicams arī profilaktiski apstrādāt siltumnīcu un tās konstrukciju no iekšpuses un ārpuses. Koka daļas apstrādā ar lineļļas un vara sulfāta maisījumu – lineļļa pasargās koku no bojāšanās, bet vara sulfāts neļaus izdzīvot sēnītēm. Metāla konstrukcijas lieki aiztikt nevajadzētu.
Veic dezinfekciju
Polikarbonāta un plēves siltumnīcām ir tieksme nozaļot jeb apaugt ar sīkām aļģēm. Lai ar to tiktu galā, siltumnīcu ieteicams nomazgāt gan no ārpuses gan no iekšpuses. Mazgāšanai var izmantot kādu no bioloģiskajiem mazgāšanas līdzekļiem, zilos graudiņus (1 %) vai ūdeņraža pārskābi (1–2 %). Pēc mazgāšanas visas virsmas noskalo ar tīru ūdeni. Visticamāk, pilnībā nomazgāt visas aļģes neizdosies un tās turpinās augt, tāpēc pavasarī būs jāmazgā vēlreiz.
Vēl viens darbs, kuru ieteicams veikt, ir siltumnīcas apstrāde ar sēru. Nelielu daudzumu sēra aizdedzini un atstāj siltumnīcu ar aizvērtiem logiem un lūkām uz pāris dienām. Tas iznīcina slimību sporas un dažādus kaitēkļus. Ņem vērā, ka sēra tvaiki ir kaitīgi arī cilvēkiem! Cilvēkam nekaitīgs, bet arī ne tik efektīvs veids ir siltumnīcas izkvēpināšana ar kadiķa zariem.
Atbrīvo no sniega
Nedaudz uzrušini augsni siltumnīcā, lai tā labāk elpotu, bet neroc, lai nesatrauktu augsnē dzīvojošos organismus. Visu ziemu seko līdzi sniega segai, kas veidojas uz siltumnīcas, un operatīvi to notīri, lai sniega smagums nesabojā konstrukcijas un siltumnīca nesagrūst.