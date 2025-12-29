Ziema pagaidām ir silta, bet - vai joprojām var stādīt sīpolpuķes?
Siltā ziema liek pārskatīt ierastos dārza darbus un stādīšanas laikus. Ja zeme vēl nav sasalusi un to neklāj bieza sniega sega, sīpolpuķu stādīšana joprojām ir aktuāla arī decembrī.
Pēdējā laikā nevar saprast, kas notiek ar klimatu un laika apstākļiem, bet tas, ka ziema ir silta un tā īsti nesākas pat decembrī, nav nekāds pārsteigums. Līdz ar to mainās arī dažādu augu stādīšanas iespējas. Tāpēc, ja vēl neesi paspējis iestādīt sīpolpuķes, droši to vari izdarīt tagad, ja nu vienīgi zemi nav pārklājusi bieza sniega sega un uznācis pamatīgs sals.
Nē narcisēm, jā tulpēm
Īpašs gadījums sīpolpuķu vidū ir narcises. Lai tās labi iesakņotos, nepieciešama silta augsne, tāpēc narcises stāda jau augusta beigās, septembra sākumā. Vēl labāk, ja narcises jaunā vietā iestāda tajā pašā dienā, kad tika izraktas, jo to sīpoliem nepatīk atrasties ārpus augsnes. Arī krokusus vislabāk stādīt augusta beigās, septembra sākumā.
Savukārt visas citas sīpolpuķes vari pamazām vien stādīt līdz pat tam brīdim, kad sasalst augsne. Droši stādi muskares, zilsniedzītes, arī tulpes un hiacintes. To sīpoliem, lai labi iesakņotos, vajag vēsu, nevis siltu zemi. Pat iestādītas decembra beigās, šīs puķes jau nākamajā pavasarī priecēs ar savu skaistumu.
Tulpju pilni puķu podi
Nereti pat līdz Ziemassvētkiem veikalos ik pa laikam tiek tirgoti tulpju sīpoli par ļoti pievilcīgu cenu. Tik ļoti kārojas tos nopirkt, bet zeme sasalusi… Tādā gadījumā tos vari stādīt lielos podos. Pirmkārt, tā ir lieliska iespēja tikt pie krāšņi ziedošām puķēm par pievilcīgu cenu, otrkārt, podus ar tulpēm vari novietot ikvienā sev tīkamā vietā.
Tulpes līdzīgi kā citas sīpolpuķes vislabāk stādīt, izveidojot tām smilšu gultiņu. Ieber podā augsni, tad uzber smilšu kārtu, uz tās liec sīpolus, virsū atkal ber augsni. Tā tulpes jutīsies labāk un nebūs problēmu ar lieku mitrumu.
Tulpēm piemērots 30–40 cm diametra pods ar drenāžas caurumiem apakšā. Sīpolus stādi 15–20 cm dziļi. Mazākā podā var sastādīt ap 15 sīpoliem, lielākā, pat 20–25. Tulpēm nepieciešams vēsums, tāpēc puķu podus ar iestādītajiem sīpoliem pa ziemu uzglabā ārā nojumē, vēsā garāžā vai pat siltumnīcā. Ja ziema ir ļoti auksta, pārsedz ar agroplēvi. Tikko ārā kļūs siltāks un būs nojaušama pavasara tuvošanās, tulpes sāks augt. Ja podi ar tulpēm atrodas vēsā un tumšā vietā, neaizmirsti tos laikus iznest ārā, lai puķes neizstīdzētu.