Novembra dārza karalis - dzīvespriecīgi košais dekoratīvais kāposts
Košs, pamanāms un tik ļoti kontrastējošs ar novembra pelēcību un tumsu – tieši tāds ir dekoratīvais kāposts. Visu vasaru un rudeni tas nebija pat pamanīts, bet tagad ticis goda vietā. Kas jāņem vērā, savā dārzā audzējot šo skaistuli, un kuras ir skaistākās šķirnes, lasāms žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
Dekoratīvajiem kāpostiem ir krokotas zaļas, baltas vai sarkanīgi violetas lapas. Izrādās, tie ir vistuvākie radinieki saviem senajiem senčiem – savvaļas kāpostiem –, turklāt dekoratīvos kāpostus var ne tikai apbrīnot un stādīt puķu dobēs, bet arī ēst. Taču iezīmīgākā šo kāpostu īpašība ir salizturība – līdz pat -10 grādiem. Pazeminoties gaisa temperatūrai, to lapas kļūst arvien košākas un košākas.
Dekoratīvo kāpostu audzēšana un kopšana neatšķiras no jebkuras vēlīno galviņkāpostu audzēšanas. Tos var sēt uzreiz paredzētajā vietā vai arī audzēt dēstus un pēc tam pārstādīt dobēs, puķu kastēs vai podos. Sēklas sēj maija sākumā, tās sadīgs apmēram 7–12 dienu laikā. Lai sēklas labi dīgtu, tām nepieciešama +13 grādu temperatūra. Ārā stādus izstādi, kad tiem ir 4–5 lapas Labāk stādīt nedaudz noēnotā, bet pietiekami gaišā vietā; pārāk noēnotā kāposti izstīdzēs. Un atceries, ka dekoratīvie kāposti ir mitrumu mīloši augi, tāpēc rūpējies par pietiekamu un savlaicīgu laistīšanu, bet nekādā ziņā nepārlaisti.
