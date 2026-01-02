Bērnības našķis - Skudru pūznis
Šī recepte aizved atpakaļ bērnībā, kad saldie našķi bija gaidīts notikums un pacietības pārbaudījums. Skudru pūznis ir viens no tiem desertiem, kas joprojām smaržo pēc mājām, siltas virtuves un prieka par vienkāršām lietām.
Man bērnībā bija trīs galvene našķi – kūkas Kartupelis, Skudru pūznis un Pārsla.
Pie saldā kartupeļa tiku tikai tad, kad mājās cepa biskvītu kūkai, jo tad no atgriezumiem varēja pagatavot šo gardumu. Vienmēr domāju, kaut nu biskvīta malas būtu robainākas, jo tad kartupeļu sanāktu vairāk. Rumu gan tam neviens klāt nelēja.
Savukārt, lai našķotos ar Skudru pūžni, nācās stundām ilgi gaidīt, jo vispirms katliņā uz plīts vajadzēja vārīt kondensētā piena kārbu. Ar katru minūti, kamēr kārba karsējās, vēlme pēc garduma tapa arvien lielāka un lielāka un dažkārt tika remdēta ar cepumiem, kas bija izcepti Skudru pūznim.
Bet Pārsla… To mūsmājās necepa, toties, braucot uz Madonu, vienmēr cerēju, ka dosimies uz kafejnīcu Pasaciņa, kur varēja izdzert saldējuma kokteili un ar pirkstu iebakstīt vitrīnā, norādot, tieši kuru Pārslu vēlos apēst.
Tagad visas trīs kūciņas taisu mājās. Visiecienītākais mums ir saldais kartupelis – ar pamatīgu devu kakao.
Skudru pūznis
500 g Selgas tipa cepumu
400 g vārīta iebiezinātā piena ar cukuru
200 g sviesta (istabas temperatūrā)
200 ml saldā krājuma
100 g valriekstu
50 g tumšās šokolādes
1. Cepumus sadrupini nelielos gabaliņos, bet ne pavisam smalki. Valriekstus vai nu sablendē, vai ar gaļas āmurīti smalki sadrupini.
2. Bļodā liec vārīto iebiezināto pienu un sviestu. Pielej saldo krējumu un ar mikseri sakul viendabīgu krēmu.
3. Ber cepumus un valriekstus krēmā un rūpīgi samaisi.
4. Tālāk rīkojies pēc savas patikas un vēlmes. Vari taisīt vairākus nelielus pūžņus. Tad vislabāk masu pildīt mazās krūzītēs, kas izklātas ar pārtikas plēvi. Tikpat labi pārtikas plēvi var ieklāt lielākā bļodā vai formā un masu salikt tajā.
5. Trauku ar Skudru pūzni liec ledusskapī vismaz uz 2 stundām, lai sastingst. Pēc tam izgāz no trauka un noņem pārtikas plēvi. Izkausē šokolādi un ar to pārlaisti kūku. Liec ledusskapī uz 30 minūtēm.
Kā pagatavot kūciņu Kartupelis un Pārsla mēles auksto gaļu un cūkas stilbiņa auksto gaļu lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Zelta receptes”, kas no 20. decembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.