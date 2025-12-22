Jaunā Ziemassvētku garša - izsmalcinātā trifele
Zem zemes, cieši kopā ar koku saknēm, veidojas viena no pasaules izmeklētākajām garšas pērlēm – trifele. Šīs retās sēnes intensīvais, niansētais aromāts fascinē gardēžus visā pasaulē, un līdz šim tās biežāk baudītas augstas klases restorānos. Tomēr svētku laikā “Lidl” “Deluxe” produktu līnija ļauj šo īpašo baudījumu ienest arī mājās, padarot maltītes aromātiskākas, elegantākas un tiešām neaizmirstamas. Pat vienkāršas vakariņas vai draugu tikšanās var iegūt restorāna cienīgu sajūtu, pateicoties izsmalcinātajiem trifeļu produktiem.
Trifeļu īpašā maģija izpaužas to spējā uzlabot ēdienus ar pavisam nelielu pieskārienu. Pārkaisītas pār pastu, iemaisītas kartupeļu biezenī vai pievienotas kultām olām – tās piešķir aromāta dziļumu, bagātīgu niansi un elegantu akcentu. Gaļas un zivju ēdieniem neliels trifeļu sviesta vai skaidiņu pieskāriens, pievienots gatavošanas beigās, saglabā maigo aromātu un piešķir ēdienam īpašu garšu. Pat vienkārši grauzdiņi vai siera šķīvis iegūst savu raksturu, ja tajos ienāk trifeļu elegance.
Gatavojot maltīti, vieglu greznību var ienest ar Toma sieru ar Umbrijas melnajām trifelēm. Sviestainais Toma siers saplūst ar melno trifeļu zemsedzes niansēm, radot viegli riekstainu un žāvētu augļu pieskārienu. Katrs kumoss atklāj harmonisku garšas stāstu, kas lieliski iederas gan kā papildinājums uzkodu šķīvī, gan kā bagātīga akcenta sastāvdaļa krēmīgiem risoto vai pastas ēdieniem. Turklāt cena ļoti iepriecinoša – vien 2,99 eiro.
Ja nepieciešams iepriecināt kādu īpašu cilvēku, lieliski piemērots ir trifeļu dāvanu komplekts. Elegants iepakojums glabā vairākus rūpīgi atlasītus un izmantošanā daudzveidīgus “Deluxe” produktus, kas priecē gan ar garšu, gan ar vizuālo izskatu. Komplekts ļauj ienest trifeļu pasauli mājās, padarot maltītes īpašas un neaizmirstamas. Komplekta cena – 13,99 eiro.
Savukārt ikdienas uzkodām un nelieliem gardumiem lielisks papildinājums ir salami–parmezāna desa ar trifelēm. Tā apvieno salami pikantumu, riekstainu parmezānu un maigu trifeļu aromātu, radot perfektu garšas līdzsvaru. Tās lieliski sader ar svaigu maizi vai krekeriem, kļūstot par ideālu uzkodu ikdienā vai nelielu cienastu draugu pulkā. Katrs kumoss atklāj bagātīgu, elegantu garšu, kas aicina to nobaudīt vēl un vēl. Iepakojums pieejams par 2,99 eiro.
Ja, plānojot maltīti, nepieciešams vieglāks, bet izsmalcināts risinājums, noteikti ieteicams ir humoss ar trifeli. Krēmīgs, maigs un aromātisks – vienkāršu grauzdiņu vai dārzeņu šķīvi tas pacels nākošajā līmenī. Vieglais humoss ar trifeļu aromātu piešķir maltītei smalkumu, liekot katram kumosam kļūt par īstu baudījumu. Izbaudīt var arī cenu, jo tā ir nieka 1,99 eiro.
Un, protams, īsta luksusa radīšanai noder melnās trifeles aromatizētais sviests. Uz grauzdētas maizes vai kā garšas akcents siltajos ēdienos – tas piešķirs izteiksmīgu un patiesi greznu garšu buķeti. Pieejams par 4,49 eiro.
Trifele ir garša, kas rada svētkus – eleganta, intensīva un neaizmirstama. Šogad ar “Lidl” “Deluxe” produktu līniju tā ir viegli pieejama ikvienam par maciņam draudzīgu cenu. Apskati arī citus “Deluxe” produktus un iedvesmojies svētku greznībai: www.lidl.lv/q/lv-LV/search?q=deluxe. Baudīt svētkus ar restorāna cienīgām maltītēm – tas ir vērtīgi!
Iegādājoties “Deluxe” produktus, kā arī citas svētkiem un ikdienai nepieciešamās lietas “Lidl” veikalos, ikviens klients piedalās loterijā, kuras galvenā balva ir jauns auto “Škoda Koniaq”. Tāpat katru nedēļu tiks izlozētas arī “Lidl” dāvanu kartes 100 EUR vērtībā. Lai piedalītos loterijā, jāiepērkas par 25 eiro un jāiesniedz digitālais zīmogs lietotnē “Lidl Plus”. Tik vienkārši, izbaudi svētkus, un, iespējams, Tu Jaunajā gadā iebrauksi ar jaunu auto!*
* Izlozes periods: 24.11.–28.12.2025. Loterijas atļaujas Nr. 8797.