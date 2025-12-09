"Eco Baltia vide" klientiem radīts pašapkalpošanās portāls
“Eco Baltia vide” ir atvērusi klientu pašapkalpošanās portālu mana.ecobaltiavide.lv, kur iedzīvotāji un uzņēmumi var saņemt un apmaksāt rēķinus, pārvaldīt izvešanas grafikus un līgumus, kā arī piekļūt informācijai jebkurā laikā. Droša pieslēgšanās ar Smart-ID vai eParaksts un mobilā pieejamība aizstāj līdzšinējo mobilo lietotni, padarot atkritumu apsaimniekošanu ērtāku un efektīvāku.
Lai uzlabotu klientu pieredzi un padarītu informācijas apmaiņu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem ērtāku un efektīvāku, vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” izveidojis klientu pašapkalpošanās portālu mana.ecobaltiavide.lv. Tajā uzņēmuma klientiem ir iespēja saņemt un apmaksāt rēķinus, apskatīt izvešanas grafiku, veikt tajā izmaiņas, kā arī uzzināt informāciju par spēkā esošajiem pakalpojumu līgumiem. Tā ir iespēja saņemt atbildes uz sev aktuālajiem jautājumiem dažu klikšķu attālumā, turklāt arī brīvdienās un ārpus klientu apkalpošanas centra darba laika.
Līdz ar iespēju sekot līdzi atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai savā adresē, klientu pašapkalpošanas portālā iedzīvotāji varēs mainīt informāciju par saviem objektiem, kā arī uzzināt jaunumus par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā, tostarp spēkā esošajām cenām par pakalpojumiem.
“Eco Baltia vide“ valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts norāda: “Digitalizācija šodien vairs nav nākotnes tendence – tā ir mūsdienu nepieciešamība, kas palīdz mums būt tuvāk klientiem un strādāt arvien gudrāk. Mūsu dati liecina, ka aptuveni puse jautājumu, kas šobrīd ienāk klientu apkalpošanas centros pa tālruni vai e-pastu, turpmāk būs iespējams atrisināt pašapkalpošanās portālā. Jaunā pašapkalpošanās vietne ir loģisks turpinājums uzņēmuma digitālajai attīstībai – tā ļauj mums strādāt modernāk, ērti un tīri saprotami, stiprinot gan klientu pieredzi, gan atbildīgu attieksmi pret vidi.”
Kā pieslēgties un lietot?
Pašapkalpošanās portāls pieejams vietnē mana.ecobaltiavide.lv. Tam nodrošināta droša pieslēgšanās, izmantojot Smart-ID vai eParaksts autentifikācijas rīkus, kas garantē datu aizsardzību un uzticamu piekļuvi pakalpojumiem. Tas ļauj klientiem droši pārvaldīt savus datus un norēķinus jebkurā laikā un vietā.
Lai sāktu lietot portālu, juridiskajiem klientiem lūgums informēt par personu, kas autorizēsies uzņēmuma vārdā, rakstot e-pastu kurzeme@ecobaltiavide.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nosūtītas visas nepieciešamās instrukcijas.
Lietošana telefonā
Portāls ir pielāgots mobilajām ierīcēm, un to var pievienot ierīces sākuma ekrānam. Līdz ar jaunā portāla ieviešanu, esošā “Eco Baltia” mobilā lietotne tuvākajā laikā tiks slēgta.