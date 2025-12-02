FOTO: nopirkts jauns sniega motocikls, ar ko apciemot zivis Dagdas apkaimes ezeros
Krāslavas novada Dagdas apkaimē īstenots projekts zivju resursu aizsardzības stiprināšanai, iegādājot sniega motociklu Lynx Ranger 59 efektīvākai ziemas zvejas kontrolei plašajā ezeru tīklā. Iniciatīvu ar 13 000 EUR finansējis Zivju fonds, uzlabojot operatīvo reaģēšanu un biotopu aizsardzību.
Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība ir īstenojusi projektu Nr.25-00-S0ZF03-000014 “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Krāslavas novada Dagdas apkaimē”, kura mērķis ir stiprināt zvejas kontroles efektivitāti un uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanu pašvaldības pārziņā esošajos ezeros, īpaši ziemas periodā, vēstī Krāslavas novada pašvaldībā.
Latgali sauc par zilo ezeru zemi. Vien Krāslavas novadā uzskaitītas ap 373 ezeru tilpnes: 18 publiskie ezeri ar kopējo platību 4628,3 ha un vēl 56 ezeri ar valsts zvejas tiesībām (4917 ha). Tik plašs ūdeņu tīkls prasa pastiprinātu makšķerēšanas uzraudzību un mērķtiecīgu cīņu pret maluzvejniecību. Pašvaldības policijas inspektori ik gadu veic kontroles, izsniedz vairāk nekā 200 murdu licences un tīklu licences ap 9 km garumā, tomēr lielās teritorijas dēļ ezeru pārbaudes iespējamas tikai ierobežoti.
Ziemā situāciju sarežģī sniega un ledus sega, apgrūtinot piekļuvi attālām vietām, kur jāuzrauga zivju resursi. Lai reaģētu operatīvāk uz iespējamiem pārkāpumiem un celtu kontroles kvalitāti, projekta ietvaros iegādāts sniega motocikls Lynx Ranger 59. Jaunā tehnika būtiski atvieglos inspektoru darbu: ātrāka nokļūšana līdz attālām ūdenstilpnēm, efektīvāki zvejas kontroles pasākumi, spēcīgāka zivju biotopu aizsardzība. Projekta kopējās izmaksas – 18 189,99 EUR, Zivju fonda finansējums – 13 000,00 EUR. Projekts īstenots Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju” 1. kārtas ietvaros.