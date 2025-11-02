Makšķerniekiem būs jāievēro jauna prasība
Sabiedrība
Šodien 17:26
Noķēri zivi jūrā - atskaities! Par noteiktām izmakšķerētajām zivju sugām būs jāziņo
Makšķerniekiem būs jāsniedz lomu atskaites par noķertajām zivīm Baltijas jūrā, to paredz Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu grozījumu projekts, kas iesniegts saskaņošanai Tiesību aktu portālā (TAP).
Noteikumu projekts paredz, ka makšķerniekiem būs pienākums reģistrēt un ziņot tīmekļvietnē "makskeresanaskarte.lv" datus par Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos iegūtiem atsevišķu zivju sugu lomiem.
Kā aģentūra LETA noskaidroja Zemkopības ministrijā, minētā norma tiks piemērota makšķerniekiem, noķerot zuti, mencu, lasi, reņģi, brētliņu un zeltpleksti.
Ja minētie grozījumi noteikumos tiks pieņemti, plānots rīkot informēšanas pasākumus.