Eiropā sākusi plaukt "zivju mafija". Eksperti norāda, ka viņu rūpals ir ienesīgāks par smago narkotiku tirgošanu
Eiropā negaidīti sākusi zelt kāda īpaši ienesīga kontrabanda – stikla zušu tirdzniecība. Suga, kas atrodas uz izmiršanas robežas ir ļoti pieprasa Āzijas tirgos.
Par stikla zušiem tiek dēvēta Eiropas zuša (Anguilla anguilla) attīstības stadija, kad zivs atrodas starp kāpura stadiju un pieaugušu zivi. Stikla zuši vizuāli atgādina pieaugušus īpatņus, bet ir caurspīdīgi. Tie par īpašu vērtību uzskatīti Āzijas valstīs, kur tie tiek audzēti zivju fermās. Tomēr šajās valstīs pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu, līdz ar to zivis tiek meklētas alternatīvos tirgos.
Kā norāda varas iestādes, 2022. un 2023. gadā dažādās ES valstīs tika aizturēti aptuveni 250 kontrabandisti, kas piedalījās nelegālā stikla zušu tirgošanā. Jūlija beigās Briseles korekcijas tiesa piesprieda cietumsodus desmit personām, kas darbojās “zivju mafijā” – deviņiem aziātiem un vienam Beļģijas-Marokas dubultpilsonim. Visi bija daļa no Eiropas mēroga kontrabandas tīkla, kas tirgoja stikla zušus "melnajā tirgū".
2023. gada aprīlī Antverpenes policija atklāja stiklu zušu baseinus, kuros tiek turēti aptuveni 150 kilogrami zivju, bet divus mēnešus iepriekš likumsargi Briseles lidostā aizturēja sešas personas, kas grasījās caur Dohu lidot uz Malaiziju. Viņi pāri robežai centās pārvest vairākus maisus, kas bija pārblīvēti ar stikla zušiem.
Pēc vairāku ekspertu domām, minēto zivju kontrabanda ir ienesīgāka par smago narkotiku tirgošanu, jo melnajā tirgū stikla zušu cena par kilogramu svārstās 3000 līdz 9000 eiro robežā.
Eiropols lēš, ka katru gadu no Eiropas uz Āziju tiek nelegāli eksportētas aptuveni 100 tonnas zušu – kā mazuļi tā arī pieauguši īpatņi. Āzijā minētās zivis tiek uzskatītas par vērtību ne tikai to garšas, bet arī enerģētiskās vērtības dēļ. Tāpat minētā suga uzskatāma par delikatesi un tā iekļauta samuraju uztura plānā. Kā norāda Flāmu Dabas izpētes institūta pētnieks - biologs Pītersjans Verhelsts - malu zvejniecības dēļ pēdējo 50 gadu laikā stikla zušu daudzums Eiropas piekrastēs un upēs ir samazinājies par 98 %.