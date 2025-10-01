Uzmanību, lašveidīgās zivis vairs makšķerēt nedrīkst! Būs pastiprinātas kontroles, ļaundarus gaida bargi sodi
Sākoties lašu, taimiņu, foreļu un sīgu nārstam Latvijas upēs, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) atgādina – no 1. oktobra makšķerēšana lašupēs ir aizliegta. Lai novērstu pārkāpumus, pārvaldes valsts vides inspektori gan dienas, gan nakts laikā pastiprināti uzraudzīs īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās esošo lašupju nārsta vietas.
Par nelikumīgu lašveidīgo zivju ieguvi šajā periodā paredzēta kriminālatbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība – 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zivi.
Latvijā lašveidīgās zivis sastopamas Gaujas, Irbes, Salacas un Ventas baseinu upēs. Liela daļa no tām atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Lašveidīgās zivis ik gadu no jūras dodas uz upēm, kurās dzimušas, lai veiktu svarīgāko savas dzīves uzdevumu – radītu pēcnācējus. Taču tādu, kas ir spējīgas izdzīvot jūrā un atgriezties dabiskajās nārsta vietās, ir vien neliela daļa. Ir aprēķināts, ka vidēji no viena nārstojoša pāra pēc gadiem upē atgriežas ap 50 jauno lašu, tādēļ ikvienas zivs aizsardzība nārsta laikā ir ļoti nozīmīga sugas turpmākajai saglabāšanai, tādēļ arī sodi par to ķeršanu ir bargi.
Lašveidīgo zivju izplatība pēdējās desmitgadēs Latvijā ir būtiski samazinājusies dažādu faktoru ietekmē. Piemēram, upju aizsprostojumu, mazo hidroelektrostaciju radīto barjeru, ūdens sasilšanas un piesārņojuma, kā arī zema mazuļu izdzīvošanas rādītāja ietekmē.
Lai lašveidīgo zivju nārsta vietas efektīvi uzraudzītu, pārvalde izmantos mūsdienīgas iekārtas, kas ļauj novērot darbības upju tuvumā arī nakts tumšajā laikā grūti pieejamās vietās un apstākļos, piemēram, fiksēs pārkāpumus video vai foto, izmantojot dronus, kas aprīkoti ar termokamerām. Tāpat, līdzīgi kā citos gados, kontrolēs plānots piesaistīt Valsts policijas un pašvaldību policijas darbiniekus un Zemessardzi.
Saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem Latvijas iekšējos ūdeņos paturēt lomā lašus un taimiņus ir aizliegts visu gadu. Izņēmums ir atsevišķas licencētās makšķerēšanas vietas no 1. janvāra līdz 30. septembrim. Savukārt noteikumos noteiktajās lašupēs no 1. oktobra līdz nārsta sezonas beigām makšķerēt ir aizliegts pavisam. Alatas, kas arī ir lašveidīgās zivis, lomā nedrīkst paturēt no 1. februāra līdz 30. aprīlim, strauta foreles – no 1. septembra līdz 30. novembrim, sīgas un repšus – no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Makšķerēšanas aizlieguma periodi atsevišķās upēs un ezeru daļās norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.