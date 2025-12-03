Pušķosim īstu eglīti Ziemassvētkos vai labāk mākslīgo egli? Par un pret
Vieni no gada gaidītākajiem un jaukākajiem svētkiem neapšaubāmi ir Ziemassvētki. Katru gadu no jauna prātojam: kādu eglīti izvēlēties – dabisku vai mākslīgu? Turklāt mūsdienās mākslīgās egles ražo tik skaistas, kā dažkārt tās pat nav atšķiramas no īstām. Lūk, interjera dizainera padomi.
“Ziemassvētku eglīte patiesi ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Ap to pulcējas ģimene, tā pilda mājas ar siltumu un rada to brīnumaino noskaņu, kas piemīt tikai Ziemassvētkiem,“ saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus. “Tas, vai izvēle ir par labu dabiskai vai mākslīgai eglītei, atkarīgs no dzīvesveida, telpas un gaumes, un abām izvēlēm ir savas priekšrocības un šarms.”
Dabiska eglīte: mūžīga vērtība un tradīciju smarža
Salīdzinot dabiskās egles ar mākslīgajām, interjera dizainers norāda uz vairākiem vērā ņemamiem aspektiem. “Īstas eglītes smaržu nevar aizstāt ar neko citu, tāpat tai piemīt dabisks skaistums, un daudzās ģimenēs tas ir jauks rituāls katru gadu doties eglītes meklējumos. Pēc svētkiem egles var pārstrādāt un nodot organisko atkritumu apsaimniekotājiem, tāpēc tā ir videi draudzīga izvēle, ja pret to izturas atbildīgi.”
Dabiska egle prasa arī zināmas rūpes – regulāru laistīšanu un rūpīgu uzkopšanu pēc svētkiem, kas steidzīgajā ikdienā var šķist apgrūtinoši.
Mākslīgā eglīte: praktiska alternatīva
Mākslīga egle patiks tiem, kuri novērtē ērtības, ilgtspēju un rūpīgi plāno budžetu. “Mākslīga Ziemassvētku eglīte aiztaupa piņķerīgo uzkopšanu un skuju savākšanu, un to var lietot daudzus, jo daudzus gadus,” norāda D. Rimkus.
Izvēloties mākslīgo egli, interjera dizainers iesaka izvērtēt šādus aspektus.
- Izmērs un telpa. Noteikti jāizvērtē, cik daudz vietas ir mājās. Ir dažāda izmēra eglītes: no 6 cm dekoratīviem modeļiem līdz pat divmetrīgām eglēm. Lielās egles ir izjaucamas un ērti uzglabājamas.
- Materiāli un ilgtspēja. Mākslīgo egļu skujas ir izgatavotas no vismaz 50–70 % pārstrādātas plastmasas, stumbra tērauda apdare nodrošina izturību un arī savienojumi un pamatne ir izgatavoti no daļēji pārstrādātiem materiāliem. Tas viss kopā nodrošina izturību, ilgmūžību un dabai draudzīgāku izvēli salīdzinājumā ar citām mākslīgo egļu alternatīvām.
- Dekoratīvi elementi. Mākslīgās egles bieži vien jau ir komplektā ar podu, tāpat tās var papildināt ar egles paliktni vai paklāju, piemēram, no mākslīgās ādas, un tādējādi radīt jauku Ziemassvētku akcentu.
“Izvēloties kvalitatīvu mākslīgo egli un lietojot to desmit vai pat divdesmit gadus, vari būtiski samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, vienlaikus baudot ērtu un bezrūpīgu egles pušķošanu un uzturēšanu,” piebilst D. Rimkus.
Neatņemama sastāvdaļa – egles statīvs
Kad īstā eglīte ir izvēlēta, nedrīkst aizmirst arī par egles nostiprināšanu. Stabils egles statīvs ir būtisks drošībai, īpaši, ja mājās ir mazi bērni vai mājdzīvnieki. Dabiskai eglei vēlams tāds statīvs, kurā var ieliet ūdeni, lai ilgāk saglabātu egli svaigu, bet mākslīgajām eglēm vajadzētu izvēlēties stabilu statīvu, lai izvairītos no apgāšanās.
Interjera dizainers norāda, ka pēdējos gados popularitāti ieguvuši Ziemassvētku egles paklājiņi, kam ir vairākas funkcijas: tie kalpo kā glīts akcents, nosedz statīvu, kā arī pasargā grīdas segumu. “Šāds paklājiņš rada pabeigtības sajūtu. Tas ir gan funkcionāls, gan dekoratīvs risinājums. Esam novērojuši, ka pircēji visbiežāk izvēlas egles paklājiņus tieši Ziemassvētku krāsās. Arī tos var lietot gadu no gada – stilīgi un ilgtspējīgi,” stāsta D. Rimkus.
Radi savus Ziemassvētkus
Nobeigumā D. Rimkus atzīst, ka gala lēmumu katrs pieņem, vadoties pēc savām prioritātēm. Citam svarīgas ir tradīcijas un dabiska eglīte ir neaizvietojama, cits novērtē ērtības un negrib katru gadu izvēlēties jaunu egli, vēl kādam noteicošais būs telpa un dzīvesveids.
“Neatkarīgi no tā, vai eglīte būs no meža vai tomēr mākslīga, galvenais to padarīt par savu. Izvēlies rotājumus, kas atspoguļo tavu personību, nes prieku ģimenei un rada tādu svētku atmosfēru, kuras dēļ ir vērts gaidīt Ziemassvētkus,” pauž D. Rimkus.