Kuldīgas Rātslaukumā uzstādīta galvenā Ziemassvētku egle
Kuldīgas Rātslaukumā ieradusies pilsētas galvenā egle, kas spoži iemirdzēsies sestdien, 6. decembra vakarā.
6. decembrī Kuldīgā notiks ziemas festivāls “Notici brīnumam!”, kurā kuldīdznieki un pilsētas viesi aicināti baudīt svētku noskaņu, ļauties piedzīvojumiem, mūzikai un dažādām aktivitātēm un kopīgi iedegt svētku eglīti.
11.00–18.00 – Dāvanu tirdziņš Liepājas ielā
Rūpīgi darinātas dāvanas, ziemas našķi un sarunas ar meistariem – ideāla vieta atrast to vienīgo, īsto pārsteigumu savējiem. Tirdziņu organizē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.
12.00–14.00 – Rūķu māja pie priedītēm, Piltenes ielā 32
Rūķu viesistabā skanēs dziesmas un laimes vēlējumi, virtuvē taps gardumi, pagalmā – rotaļas un spēles. Darbosies dāvanu ražotne un vides pietura “Ziemas pasaka”.
15.00 – Koncerts “Gaismā būt” Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā
Krēslu kliedēs Kuldīgas kultūras centra vokālie ansambļi “Karameles”, “Trifeles” un “Triumfs”. Siltas balsis, kas iededz mieru un cerību.
17.00 – Lielā svētku egles iedegšana Rātslaukumā
Dienas gaidītākais brīdis – kopā ar Ziemassvētku vecīti un viņa pavadoņiem. Pilsētas sirds iemirdzēsies, un kopā ar to – arī mūsējās.
18.30 – “Ziemas iedancis” Kuldīgas kultūras centrā
Īsti ziemas deju svētki ar TDA “Līgo” (Rīga), TDA “Kalve” (Jelgava), TDA “Venta” (Kuldīga), VPDK “Kalve” (Jelgava), VPDK “Mārupieši” (Mārupe), VPDK “Bandava” (Kuldīga), DK “Līgo Absolventi” (Rīga), DK “Klasesbiedri” (Mārupe), DK “Kuldīdznieks” (Kuldīga).Festivālu rīko PA “Kuldīgas kultūras centrs”.