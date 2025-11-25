Ventspilī ieradusies galvenā Ziemassvētku egle
Ventspilī ir ieradusies galvenā Ziemassvētku egle, kas kopā ar citiem pilsētas rotājumiem spoži iemirdzēsies 29. novembra vakarā.
"29. novembrī aicinām ikvienu uz Lielo laukumu, lai kopīgi iedegtu svētku gaismas un ieskandinātu Ziemassvētku gaidīšanas laiku," norāda Ventspils pašvaldība. "Šis gads būs īpašs, jo kopīgi iedegsim trīs eglītes: Lielajā laukumā, Rātslaukumā un Tirgus laukumā."
Ventspilī katru gadu Galvenā egle tiek uzstādīta Lielajā laukumā pie koncertzāles “Latvija”, savukārt pārējās egles - Rātslaukumā, Bērnu pilsētiņā, Vecpilsētas tirgus laukumā un Pārventas centrā. Visas egles tiek rūpīgi un saudzīgi transportētas, izmantojot speciālo tehniku, lai saglabātu to dabisko skaistumu un veselīgos zarus.
“Šī tradīcija jau kļuvusi par skaistu ventspilnieku savstarpējās saliedētības simbolu – iedzīvotāji dāvina savus kokus, bet mēs visi kopā priecājamies par mājīgu un siltu svētku atmosfēru pilsētā,” uzsver Ventspils valstspilsētas pašvaldība.
