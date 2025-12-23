VIDEO: asinis stindzinoši kadri atklāj, kā avarēja videospēļu leģenda Zampella
Sociālajos tīklos nopludināts asinsstindzinošais video no traģiskās avārijas, kas laupīja leģendārās videospēļu franšīzes "Call of Duty" līdzautora Vinsa Zampella dzīvību.
Kā redzams iemūžinātajā video, Vinss izbrauca no tuneļa, zaudēja kontroli pār savu "Ferrari" un ietriecās aizsargbarjerā, pēc kā viņa vadītais spēkrats uzliesmoja. Trieciena rezultātā vīrietis tika izmests no automašīnas, gūstot letālus ievainojumus. Lai gan Vinss tika nogādāts slimnīcā, ārstiem viņa dzīvību glābt neizdevās.
Jau ziņots, ka Zampella sāka savu karjeru videospēļu industrijā 20. gadsimta 90. gadu vidū, taču pasaules slavu iemantoja, kopā ar Džeisonu Vestu radot “Call of Duty”, bet vēlāk dažādās studijās bija iesaistīts vairāku citu ļoti veiksmīgu spēļu sēriju tapšanā – no “Medal of Honor” līdz “Titanfall”.
“Call of Duty” ir trešā visu laiku ienesīgākā videospēļu franšīze, ar vairāk nekā 500 miljoniem pārdoto eksemplāru atpaliekot tikai no “Mario” un “Tetris”. Ieskatu šo spēļu sērijā var gūt šajā video, tiesa, kopš 2019. gada ir iznākušas vairākas citas spēles, pēdējā no tām "Call of Duty: Black Ops 7" parādījās šogad.