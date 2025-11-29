Rīdzinieki pulcējas Rātslaukumā uz galvenās svētku egles iedegšanu
Šodien uz Rīgas galvenās svētku egles iedegšanu Rātslaukumā bija ieradušies aptuveni 300 cilvēku.
FOTO: Rātslaukumu piepilda svētku noskaņa - iedegta Rīgas galvenā egle
Liela daļa no sanākušajiem bija ar maziem bērniem.
Pirms egles iedegšanas muzikālos priekšnesumus sniedza vokālais ansamblis "Kolibri".
Svētku egli kopā ar ansambli iededzināja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P). Viņš pauda gandarījumu, kas uz pasākumu ieradušies tik daudz cilvēku, jo laikapstākļi vēl pirms pāris stundām bijuši ļoti slikti. Kleinbergs sanākušos aicināja līdz otrajai adventei aizrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim ar savām dāvanu vēlmēm, kā arī rotāt māju svētkiem.
Rīgas galvenās Ziemassvētku egles ir 35 gadus vecas un līdz 21 metram augstas. Rīgas mērs svētku egles izraudzījās "Rīgas mežu" Tīreļu mežniecības teritorijā, netālu no apdzīvotas vietas "Cielavas".