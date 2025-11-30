Jelgavniekus iepriecina iedegtā lielā pilsētas egle
Pirmajā adventē Hercoga Jēkaba laukumā, klātesot daudziem jelgavniekiem, iedegta pilsētas galvenā egle. Egles augstums ir 18 metri un tā mirdzēs līdz janvāra vidum. Pilsētā jau iedegti visi svētku dekori un kā noslēdzošās pēc lielās egles iedegtas gaismiņu virtenes eglēs Uzvaras parkā un Driksas ielas gājēju posmā.
“Lai viss adventa laiks ir mierīgs, lai sirdī siltums un gaisma!” sveicot jelgavniekus Ziemassvētku gaidīšanas laikā, vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis.
Egles iedegšanā piedalījās Ziemassvētku vecītis un rūķi no Jūrmalas teātra, kuri ar dažādu burvestību palīdzību palīdzēja iedegt pilsētas lielo egli.
Norises uz skatuves varēju redzēt arī uz lielā ekrāna. Savukārt pirmo reizi Jelgavā pasākuma laikā izmantota speciāla ierīce – indukcijas cilpa, kas palīdz vājdzirdīgiem cilvēkiem labāk dzirdēt pasākuma laikā. Tā ļauj dzirdes aparātam uztvert skaņu tieši no mikrofona vai skaņu sistēmas, nevis apkārtējos trokšņus.
Svētku noskaņu pirms egles iedegšanas radīja Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš. Mājražotāji un amatnieki piedāvāja iegādāties eglītes, sveces, adventes vainagus, Ziemassvētku rotājumus, piparkūkas, citus gardumus un dažādus rokdarbus.
Jelgavas galvenās egles augstums ir 18 metri un to veido vairāk nekā 30 mazākas eglītes. Šoreiz eglē mirdz dekori pērļu, zelta un brūnā krāsā, stilizēti akanti, silti baltas LED gaismiņu virtenes, un to vertikāli izgaismo četri prožektori.
Svētku noskaņu Hercoga Jēkaba laukumā uzbur arī pērn izveidotie lielformāta dekori – vairāk nekā 21 metru plats un četrus metrus augsts Jelgavas pils siluets silti baltos toņos, kā arī sešas dekoratīvās arkas. Gan arku, gan pils silueta noformējumā iekļauti stilizēti akanti, kas simbolizē Jelgavas pils baroka stilistiku. Hercoga Jēkaba laukuma kokus rotā nokarenas silti mirgojošas lampiņu virtenes, kas rada vienotu noskaņu, papildinot pils silueta un dekoratīvo arku gaismas spēli. Savukārt Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai apgaismes balstus izgaismo zeltaini gandrīz piecus metrus gari lampiņu virteņu dekori.
Tematiskie dekori uzbur svētku sajūtu arī citās pilsētas vietās – Driksas ielā un Uzvaras parkā pilsētniekus sagaida eglītes, kas izgreznotas ar mirdzošām LED gaismas virtenēm, rombveida sudraba dekoriem un rotājumiem ar spoguļa efektu. Driksas ielas gājēju posmā spīguļo arī lampiņu virtenes un projekcijas uz ielas seguma. Stacijas parku rotā dažāda izmēra LED gaismas puzuri ar mirdzošām sniegpār¬sliņām. Dažāda izmēra puzuru dekori veido īpašu gaismas aleju arī Raiņa parkā, mirdzot kokos virs ietves gar Pasta ielu, kā arī pie apgaismes balstiem vecpilsētā. Par svētku objektu kļūvis arī ozols Pasta ielas satiksmes rotācijas aplī – tajā mirdz LED lampiņu virteņu bumbas.
Pasta salu rotā telpisks buru kuģītis un gaismas dekori buras formā, kas papildināti ar akanta dekoru. Savukārt Satiksmes ielā un Garozas un Prohorova ielas krustojumā uzstādītas gaismas konstrukcijas ar akanta dekoriem. Tāpat baroka stilistikā ieturētie akanti izgrezno pilsētas centrālās ielas – tie papildinās apgaismes balstus uz tilta pār Lielupi, kā arī Driksas ielā, Dobeles šosejā un Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai.
Kopīgās Ziemassvētku noformējuma izmaksas pilsētā ir 68 728 eiro (bez PVN) – egles, dekoru montāža, nepieciešamais dekoru remonts, dekoru uzturēšana eksponēšanas laikā un to demontāža.