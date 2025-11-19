Rīgas mērs izraugās Ziemassvētku egles pilsētai (19.11.2025.)
FOTO: Tīreļu mežos atrastas Rīgas galvenās Ziemassvētku egles
Trešdien, 19. novembrī, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs kopā ar pašvaldības uzņēmuma "Rīgas meži" pārstāvjiem, kā arī bērnu un jauniešu vokālās studijas "RASA'' dalībniekiem izraudzīja galvenās Ziemassvētku egles. Šogad Rīgas svētku rotas atrastas Tīreļu mežniecības teritorijā netālu no apdzīvotas vietas Cielavas, un tās rotās Doma laukumu un Rātslaukumu.
Izraudzītās egles ir aptuveni 35 gadus vecas, un to augstums ir līdz 21 metram. Egļu vainagi ir skaisti, kupli un tumši zaļi, kas nozīmē, ka koki auguši auglīgā un mitrā augsnē.
"Izraudzīties galvenās Ziemassvētku egles ir liela atbildība, tāpēc prieks, ka man līdzi devās aktīvā vokālā grupa Cepums, kuri ar dziesmām un prieku palīdzēja mums kopā ar "Rīgas mežiem" atrast tās īstās un vienīgās egles, kas rotās pilsētu svētku laikā. Arī man ģimenē ir tradīcija kopā ar bērniem meklēt eglīti, un parasti mēs pasakāmies dabai, atstājot burkānus un ābolus meža zvēriem. Šoreiz kā pateicību kopā ar mazajiem dziedātājiem iestādījām vietā vairāk nekā piecpadsmit kokus. Paldies "Rīgas mežiem" un visiem iedzīvotājiem, kuri rūpējas, lai mūsu meži būtu tīri un sakopti," izraugoties pilsētas galvenās egles, atzina V. Kleinbergs.
Egles uz pilsētu tiks atvestas un rotātas jau tuvākajā laikā un paredzēts, ka egļu iedegšanas pasākums norisināsies 29. novembrī.
"Lai egle kļūtu par galvaspilsētas centrālo svētku rotu, tai jāatbilst vairākiem būtiskiem kritērijiem: eglei jābūt tik augstai kā četrus līdz piecus stāvus augstai ēkai, tumši zaļai, kuplai, vienlīdz skaistai no visām pusēm un ar vienu izteiktu galotni," saka "Rīgas mežu" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra un piebilst: "Mēs aicinām Ziemassvētku egļu meklēšanas un pušķošanas tradīciju padarīt aizvien ilgtspējīgāku un svētkos pušķot to eglīti, kas aug pie mūsu mājas, pagalmā vai apkaimē. Tādēļ mēs aicinām iedzīvotājus, uzņēmumus un arī pašvaldības stādīt eglītes, skatīties, kā tās katru gadu pastiepjas garumā, un šādi sargāt tās egles, kas aug mežos, rūpējoties par Pierīgas bioloģisko daudzveidību."
Kopumā šogad galvaspilsētu rotās aptuveni 20 Ziemassvētku egles, kas augušas "Rīgas mežu" teritorijās. Tās izvietos gan galveno Rīgas svētku pasākumu norises vietās un apkaimēs, gan pie izglītības un kultūras iestādēm.
Katru gadu uz Rīgu tiek vestas arvien mazāk egļu, jo šā gada pavasarī pašvaldības Mājokļu un vides departaments sadarbībā ar "Rīgas mežiem" un apkaimju biedrībām iestādīja septiņas egles, kas turpmāk Ziemassvētkos tiks rotātas turpat, kur tās aug. Jaunās svētku rotas iestādītas Iļģuciemā, Torņakalnā, Bišumuižā, Rumbulā, Juglā un Jaunciemā, kā arī Nordeķu parkā.