Dārza rota klinšrozīte - skaista, nav cimperlīga un zied līdz pirmajam sniegam
Reti kurš košumkrūms ir tik izturīgs, pieticīgs un dāsns kā klinšrozīte (Potentilla fruticosa). Tā zied no maija līdz oktobra salnām vai pat pirmajam sniegam. Un, ja klinšrozīte iestādīta vietā, kas tai patīk, vari par to vairs nedomāt.
Tiesa, pie šā jaukā un ziemeļnieciskajam raksturam atbilstīgā vārda augs tika pavisam nesen, jo gadsimtiem to sauca par retēju, pareizāk – krūmu retēju. Latviešiem klinšrozītei ir otrs vārds – čuža jeb krūmu čuža. Lietpratēji gan diezgan ilgi strīdējās par to, vai šie aptuveni desmit hektāri čužu, ko 19. gs. vidū atrada kāds kaislīgs botāniķis, ir relikts no pēcledus laikmeta, vai arī dūņu dziedinātavas dārzbēglis. Klinšrozītes apstādījumiem Latvijā ieveda jau pasen, tūlīt pēc Napoleona karagājiena uz Maskavu. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka Kandavas čužas ir dabiskas cilmes, atradne ir dabas liegums, un suga ierakstīta Baltijas valstu Sarkanajā grāmatā. Ar tām var tikai lepoties un mielot acis.
Daiļdārzu vajadzībām Latvijā audzē vairāk nekā 40 kultivēto klinšrozīšu šķirņu. Katrs dārznieks var atrast sev tīkamāko – tagad tām ir ne tikai dzelteni, bet arī balti, krēmkrāsas, sārti, oranži ziedi, atšķiras arī lapu tonis un krūma augums.
Kur stādīt klinšrozīti?
Nav jābrīnās, kāpēc klinšrozītes stāda arvien biežāk. Tās ir izcili dekoratīvas, skaistas gan kā solistes, gan stādītas grupā, gan dzīvžogā, gan lielos laukumos, der nogāžu apstādīšanai (vidēji ātraudzīgas), lauku sētas izdaiļošanai, kā arī pilsētas apstādījumiem, jo spēj paciest pat piesārņotu gaisu, nemaz nerunājot par skarbām ziemām un sausām vasarām. Pat salnas tām nespēj neko nodarīt! Arī augumu vasarzaļajam krūmiņam dārznieks nu var izvēlēties pēc gaumes un vajadzības. Klinšrozīte labi izskatīsies vienā dobē ar citām daudzgadīgajām puķēm, kā arī ar citu šķirņu klinšrozītēm.
Klinšorozīte nav cimperlīga, tikai vēlā rudenī vai agri pavasarī jāapgriež noziedējušie ziedi, lai vasarā nekas tai netraucētu kuplot. Šim augam nepieciešama saulaina vieta. Vieglu noēnojumu klinšrozīte pacietīs, taču ēnā nīkuļos. Augsnei jābūt vidēji mitrai, caurlaidīgai, vidēji bagātīgai, skābai līdz sārmainai. Veci krūmi veido dziļu un spēcīgu sakņu sistēmu, tāpēc pārstādīt var tikai jaunos. Ja vēlies, lai klinšrozītes ziedētu vēl dāsnāk, mēslo ar organisko mēslojumu, piemēram, melnzemi, humusu, lapu koku komplekso mēslojumu.
Klinšrozītes pārdod konteineros, tātad tās var stādīt arī rudenī.
Ņem vērā!
Ja krūms iepriekš nav veidots, tam jānogriež puse. Ja tas ir griezts arī iepriekš, katru pavasari jānogriež trešdaļa, veidojot tādu kā puslodes formu. Tas palīdzēs krūmiņam labāk zaļot; klinšrozītes zied uz šā gada dzinumiem.
Ja lūkojies pēc savas īpašās klinšrozītes
‘Mount Everest’ – balti ziedi, bet to nav daudz, krūms izaug līdz pusotram metram.
‘Maanely’s’ – gaiši dzelteni ziedi, zilganzaļas lapas, ļoti plašs 1,20 cm augsts krūms.
‘Goldstar’ – lieli zeltaini dzelteni ziedi, 80 cm augsts krūms, kas bagātīgi zied.
‘Jolina’ – spilgti dzelteni ziedi, 40 cm augsts plaši izplests krūms, ilgi zied.
‘Princess’ – sārti ziedi ar dzeltenu centru (saulē izbalo), 40 cm augsts krūmiņš.
‘Primrose Beauty’ – krēmbalti ziedi ar tumšāku centru (saulē izbalo), pelēkzaļas lapas, 80 cm augsts, pārkarens krūms.
‘Abbotswood’ – balti ziedi, zilganzaļas lapas, noapaļots, blīvs lapojums, 80 cm augsts krūms.
‘Chilo’ – dzelteni ziedi, smalks lapojums, kas pakāpeniski iekrāsojas ar krēmbaltām maliņām.
‘Pink Queen’ – rozīgi sārti ziedi, kas saulē neizbalo, pelēkzaļas lapas, augums 1 m.
‘Red Ace’ – oranžsarkani ziedi, kas saulē izbalē, 60 cm augsts.
‘Red Robin’ – sulīgi sarkani ziedi
‘Tangerine’ – oranžīgi dzelteni ziedi, 80 cm augsts izplests krūms.