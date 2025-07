Nevēlamais viesis dārzā: efektīvas metodes, kā atbrīvoties no Spānijas kailgliemeža

Rutkovska uzsver, ka viens no galvenajiem ietekmējošajiem faktoriem ir laikapstākļi. “Mitrums nodrošina Spānijas kailgliemezim (un patiesībā arī visiem gliemežiem) labvēlīgus dzīves apstākļus. Sausās un karstās vasarās to ir būtiski mazāk, jo gliemji vienkārši ir paslēpušies un no slēptuvēm izlien tikai vakaros, pēc lietus. Arī vairošanās sausos gados ir mazāk aktīva,” skaidro Rutkovska.