Rudens darbi dārzā: kā labāk savākt sakritušās lapas?
Viens no rudens darbiem, no kura nav iespējams izvairīties vai pat pilnībā to ignorēt, ir kritušo lapu savākšana. Tiesa, nevajag dzīties pakaļ katrai lapai dārzā un mēģināt to noķert, taču ceļus, taciņas, pagalmu un citas vietas, kur staigājam, vajadzētu sakopt.
Kad lapas sagrābtas kaudzē, darbs vēl nav padarīts – tās jāpārved vai jāpārnes uz citu vietu. Un te sākas grūtības. Vienkāršākais un tradicionālākais variants ir izmantot grābekli, taču tas nav diez ko ērti – paņemt var maz, un vēl puse nokrīt zemē. Ilgi, piņķerīgi un apnicīgi.
* Lapu savākšanai piemērotas ir tā saucamās lāča ķepas – roku pagarinājumi-grābekļi. Ar tiem bez lielām pūlēm un ātri var savākt daudz lapu un iekraut no zemes piekabē, maisos vai kur citur, turklāt arī zeme paliek gana tīra.
* Vēl viens labs risinājums ir stumjamie lapu savācēji, kas apvieno nelielu rotējošu slotu, parasti ap metru platu, un tvertni, kurā lapas tiek saslaucītas. Ļoti ērti un pēc lietošanas būtiski neatšķiras no stumjamā zāles pļāvēja. Mīnuss – tvertne nav bezizmēra, un ar šādu savācēju labāk grābt sausas lapas, pretējā gadījumā būs gan grūti pastumt, gan arī lapas grūti izbērt.
* Lieliski palīglīdzekļi lapu savākšanā ir maisi un paklāji. Tie parasti veidoti kā 1,5x2 m lieli izklājami paklāji. Lapas jāsagrābj vai jāsapūš uz paklāja, un tad, ērti paņemot aiz rokturiem paklāja malās, visu var iecelt piekabē, ratiņos vai arī uzreiz aiznest uz komposta kaudzi. Te galvenais ir saudzēt savu muguru un nepārspīlēt ar pārāk lielu lapu daudzumu.
* Nevar nepieminēt smago artilēriju – dažādu veidu lapu pūtējus, sūcējus un slaucītājus, kurus darbina vai nu akumulators, vai arī benzīna motors. Tie ir ļoti efektīvi, un darbus var paveikt ātri, tomēr lapu pūtēji nav ne pārāk viegli, ne ērti lietojami. Pamatā tie noder, lai lielā teritorijā lapas savāktu vienā vietā.