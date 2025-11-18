Kā sasegt vīteņrozes uz ziemu? Knifiņi audzētājiem, kuri cer uz bagātīgiem ziediem nākamgad
Daudzu dārza īpašnieka lepnums ir rozes. Lai tās ziedētu īpaši koši, no agra pavasara līdz vēlam rudenim rozes jāapčubina. Viens no pasākumiem ir rožu piesegšana uz ziemu, lai sals tās neiznīdē. It kā vienkāršs darbiņš, ja vien nav jāpiesedz stīgotājroze jeb tautā sauktā vīteņroze, kas izstiepusies pāris metru garumā.
Rudenī apgriezt nedrīkst
Stīgotājrozes pieder pie tām rozēm, kas zied uz iepriekšējā gada dzinumiem, un tas nozīmē, ka nekādā gadījumā šīs rozes pirms ieziemošanas nedrīkst apgriezt. Tas jādara tikai nākamajā vasarā, citādi rozes neziedēs. Īpaši tas attiecas uz pie mums tik populāro vienreiz ziedošo stīgotājrozes šķirni ‘Flammentanz’. Tā zied uz iepriekšējā gada dzinumiem, un tiem jāpārziemo pēc iespējas labāk un jābūt maksimāli gariem, tad arī būs daudz ziedu. Stīgotājrozes ir jāsargā no pārāk liela mitruma, kas ziemās rodas no atkušņiem un lietus. Rozes jāpasargā arī no sala un aukstiem vējiem.
Siltums, sausums, komforts
Novembra sākumā ar sausu substrātu apber rožu krūma saknes 25–30 cm augstu, veidojot konusu. Tā pasargāsi apakšējos pumpurus. Ja vien tas ir iespējams, pieliec rozes zarus pie zemes. Kad iestāsies stabils sals, stīgotājrozi visā tās garumā nosedz ar materiālu, kas pēc iespējas mazāk laiž cauri ūdeni, piemēram, agrotīklu, plēvi, niedru paklājiņiem, egļu zariem. Atceries, ka ap rozi nedrīkst veidoties kondensāts, tāpēc sedz tā, lai pie tās tiek klāt gaiss. Ja izmanto plēvi, nostiprini to tikai no divām pusēm. Nekādā gadījumā rožu dzinumus nebāz polietilēna maisā, lai arī cik vilinoši un vienkārši tas šķiet. Šādi ieziemotas vīteņrozes ziemu visdrīzāk nepārdzīvos.