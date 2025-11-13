Kas jāzina par košajām un veselīgajām irbenēm - ogām, kuras vārot smaržo pēc slapja suņa
Gan jau esi mežā manījis paaugstus krūmus ar koši sarkaniem ogu ķekariem. Iespējams, pat izjutis zināmu piesardzību – vai tikai nav indīgs? Nē! Tās ir irbenes – skaistas un ļoti vērtīgas ogas. Stāsta Auces novadā bioloģiskās saimniecības BestBerry vadītājs Māris Šermuks. Viņa pārziņā ir lielākais irbeņu dārzs Latvijā – deviņos hektāros aug 12 irbenāju šķirnes.
Kā pazīt irbeni?
Aptuveni 3,5 m augsts krūms ar lapām, kas līdzīgas upenēm vai jāņogām. Sarkanās ogas aug ķekaros. Ja ogu pārspiedīsi, tai iekšā ieraudzīsi plakanu sirds formas sēkliņu; nevienai citai ogai pasaulē šādas sēkliņas nav.
Nav indīgs, ir labs veselībai!
Apgalvojumi par irbeņu indīgumu ir tikai minējumi. Zinātnieki indīgo vielu irbenēs joprojām nav nosaukuši. Selekcionētajām irbenēm ir aptuveni 80–90 šķirņu. Vai gan kāds selekcionārs gribētu selekcionēt indīgu augu? Nav dzirdēts, ka, piemēram, velnarutkam būtu kāda selekcionēta šķirne.
Turklāt ārstniecībā var izmantot visas auga daļas, bet ogas ir visvērtīgākās. Tās ir pārpilnas ar vitamīniem, mikroelementiem, cukuriem, pektīnvielām, rūgtvielām. Irbenes uzlabo sirdsdarbību, samazina cukura un holesterīna līmeni. Šajās ogās ir liels daudzums vērtīgās hlorogēnskābes, kas pretdarbojas vēža šūnām, palīdz mazināt hipertensiju un aptaukošanos. Lai gan selekcionētajām irbeņu šķirnēm var atšķirties ogu lielums un forma, hlorogēnskābes daudzums visās ir pietiekami liels. Ogas ir rūgtas, taču tieši rūgtviela palīdz aknu un žults darbībai.
Irbenāja miza mazina muskuļu krampjus, locītavu sāpes, roku, kāju tirpšanu. ASV un Kanādā irbeni dēvē par krampju mizas krūmu – Crampbark berries. Tā ziedi palīdz pret vēdera pūšanos, un arī sēklās, lapās un saknēs ir daudz vērtīgu vielu.
Mīts, ka irbeņu ogas var ēst tikai pēc salnām, jo tad tām pazūd rūgtums, nav patiess. Dažām selekcionētajām šķirnēm ogas ienākas jau augustā.
Apstrādājot ogas termiski, smarža nav visai patīkama – ož pēc slapja suņa. Taču tieši baldriānskābe ar savu specifisko smārdu nomierina, atslābina muskuļus un vienlaikus dod enerģiju.
Kā izvēlēties irbenes stādu?
Vari izrakt mežā vai pirkt kokaudzētavā, kur šķirnes atšķiras ar ogu lielumu, ogu skaitu ķekarā un krāsu toni.
Jo irbenei lielākas ogas, jo skaistāk tās izskatīsies ķekaros. Pēc ķīmiskā sastāva gan tas nozīmē, ka tajās ir vairāk ūdens. Tomēr, ja vēlies izmantot ogas veselībai, lūkojies pēc šķirnēm ar mazākām ogām.
Kad, kur un kā labāk stādīt?
Irbenei nav vajadzīgs vēl kāds krūms, lai apputeksnētos, tā aug un ogas briedina pati.
Tas ir pameža krūms, kuram patīk mitrums. Savvaļā irbene aug ezermalās, tā neaug jūrmalā, kāpu smiltīs. Irbene labi augs tādā augsnē, kādā tā augtu savvaļā.
Krūmu nevar formēt, kā iepatīkas, jo tieši zaru galos veidojas ogas.