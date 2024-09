Kā rūgtās, bet veselīgās pīlādžogas noder tautas medicīnā?

Saspaidi pīlādžogas un daļu no tām ber burkā, virsū liec citrona šķēlītes un pārber ar cukuru, tad atkal ber pīlādžogas. Piepildi burku kārtu pa kārtai gandrīz līdz augšai. Ogas ar laiku atsulosies, un sīrups piepildīs burku. Nekarsēts sīrups labi iederas desertos, bet vislabāk to izmantot kā C vitamīna avotu pret saaukstēšanos. Arī samaltas pīlādžogas, kam pielikts medus, palīdz pret vīrusiem un saaukstēšanos. Savukārt imunitāti stiprinošu garšvielu iegūsi, ja pīlādžogas izkaltēsi un saberzīsi pulverī.