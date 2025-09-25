Rīgas zoodārzā piedzimusī lūsene ieguvusi vārdu Dora II
Rīgas Nacionālajā zoodārzā piedzimušo lūsēnu nosauca par Doru II. Vārdu izvēlējās ilggadējie lūšu aizbildņi – Jēkabpils iedzīvotāji. Jēkabpils pilsētas ģerboni rotā lūsis. Meitiņa lūšu pārim Dadzei un Rubīnam piedzima šī gada 10. maijā.
Kā vēsta 360TV Ziņas, pēc tam, kad mazais kaķēns bija saņēmis visas nepieciešamās potes un noskaidrots tā dzimums, Jēkabpilij tika dots godpilnais uzdevums izdomāt lūšu meitenei vārdu. Novada ļaudis ar lielu balsu pārsvaru par vispiemērotāko vārdu atzina skanīgo – DORA. Turklāt tajā iekļauti arī abu vecāku vārdu pirmie burti D un R.
Jāatzīst, ka šāds vārds tika dots arī 2022. dzimušajai lūsenītei. Taču, tā kā lūši ir dižciltīgi kaķi un arī Jēkabpils savu nosaukumu ieguvusi pateicoties Kurzemes un Zemgales hercogam Jēkabam, kurš pilsētu nosauca savā godājamā vārdā, tad arī Rīgas Zoodārzā šogad dzimušo lūšu meiteni var lepni dēvēt par Doru II.
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza un Jēkabpils sadarbība ilgst jau vairāk nekā 12 gadus un ir visnotaļ likumsakarīga. Jēkabpilieši Rīgas zoodārzā dzimušajiem lūšiem iepriekš devuši dažādus skanīgus vārdus – Jakobīne, Hercogs, Jete, Lūsija, Ambēra, Jēkabs, Jākobs, Demija, Rems, Rasa un Rūdis. Viens no lūsēniem – Hercogs nu dzīvo Rīgas sadraudzības pilsētas Kobes zoodārzā Japānā, 2023. gadā dzimušie lūši aizceļojuši uz Turciju. Citi nonākuši gan dažādos ārvalstu zoodārzos, gan Polijā, kur ar Pasaules Dabas fonda atbalstu tiek realizēta lūšu atkalatjaunošanas programma.
Daudzviet Eiropā Eirāzijas lūsis un, tostarp, tā Latvijā sastopamā pasuga ziemeļu lūsis savvaļā ir nopietni apdraudēta un ir ļoti svarīgi to pilnvērtīgi saglabāt arī nebrīvē. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs piedalās starptautiskajā apdraudēto lūšu sugas uzturēšanas un vairošanas Eiropas programmā (EEP) un Rīgas zoodārza lūšu pārim 7 gadus vecajai Dadzei un 14 gadīgajam Rubīnam Eiropas zoodārzos nav radinieku, kas šo dzīvnieku iespējamos pēcnācējus padara īpaši vērtīgus Eiropas lūšu sugas saglabāšanas projekta ietvaros. Dora II ir septītais abu dzīvnieku kopējais mazulis un piektā meita.
Lūsi Rubīnu savulaik atrada kādā Vidzemes mājas pagalmā, savukārt lūseni Dadzi no Viļakas mežiem uz zoodārzu atveda mežstrādnieki. Kopumā, vairāk nekā 20 gadus piedaloties lūšu vairošanas programmā, Rīgā un Rīgas zoodārza filiālē “Cīruļi” dzimušie lūši nosūtīti uz zoodārziem Igaunijā, Lietuvā, Skotijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Ukrainā un citur. Apdraudēto sugu saglabāšana nebrīvē ir visai komplicēts process, kura mērķis ir daudzviet izzūdošu dzīvnieku sugu ģenētiski pilnvērtīgu īpatņu kopuma saglabāšana nebrīvē.
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs atgādina, ka lūsis nav un nedrīkst būt mājas mīlulis, jo šo dzīvnieku turēšana ir atļauta vien reģistrētās kolekcijās (zoodārzos) un lūsis ir iekļauts Vašingtonas konvencijas (CITES), kura ierobežo starptautisko tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem, II pielikumā, kā suga, kuras pastāvēšana var kļūt apdraudēta, ja netiks stingri kontrolēta šo dzīvnieku un to daļu un izstrādājumu starptautiskā tirdzniecība.