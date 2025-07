Rīgas porcelāna trakums: viens un tas pats šķīvītis var maksāt gan vienu, gan 300 eiro. Kāpēc?

Piemēram, Tautumeitas porcelāna figūriņas cena pieauga no 20 uz 72 eiro. Servīzes “Jasmīns” krūzītes cena – no 5 uz 23 eiro, piecu šķīvīšu un vienas krūzītes cena – no 17 uz 110 eiro, servīzes “Vakars” cena – no 20 uz 71 eiro, bet kāda cita kafijas servīzes vērtība uzleca no 30 uz 371 eiro, bet kafijas krūzes vāciņs no servīzes “Ping pong” no pieciem eiro pieauga uz 25 eiro. Gandrīz visi šis augstās cenas solītāji ir Rīgas porcelāna kolekcionāri. Jāteic, ka ir vēl viena interneta izsoles platforma jeb labdarības grupa “Porcelāna droni”, kurā visdrīzāk augstās cenas ir atkarīgas nevis no tā, cik vērtīgs vai rets ir priekšmets, bet gan no tā, cik cilvēks var vai grib ziedot Ukrainas bruņotajiem spēkiem (šīs izsoles cenas Jauns.lv šajā apskatā neņēma vērā).