Krustpils pilī - jauni unikāli liecinājumi par Latvijas uzdzīves porcelānu

Šī gada martā Krustpils pilī (Jēkabpils Vēstures muzejā) atklāja savā ziņā Latvijā unikālu izstādi “Uzdzīves porcelāns simts gados”, kurā tika eksponēti trauki no Mārtiņa Eglīša un Gunta Arāja privātkolekcijas – trauki ar unikāliem logo, kuri apliecina to kādreizējo piederību savulaik leģendāriem Latvijas ēdināšanas uzņēmumiem no visas valsts: restorāniem, kafejnīcām un viesnīcām, sākot no 19. gadsimta beigām līdz pat šī gadsimta sākumam, no Kurzemes līdz Latgalei, un, protams, tostarp arī no Jēkabpils. Lai arī pēdējos gados gan muzeju, gan kolekcionāru un vēstures interesentu vidē ir pieaugusi interese par agrāko gadu Latvijas porcelānu, šī ekspozīcija, kura savu pirmizrādi piedzīvoja tieši Jēkabpilī, ir unikāla tai ziņā, ka tā aptver nevis kādu noteiktu trauku ražotāja (Kuzņecova fabrikas vai Rīgas Porcelāna fabrikas) kolekciju vai laika posmu (starpkaru Latvijas vai padomju okupācijas laiku), bet gan aplūko daudz lielāku kontekstu – sākot no cara laikiem līdz pat atjaunotās Latvijas Republikas sākumgadiem.