Jaunā sieva iesniedz šķiršanos 48 stundas pēc kāzām: "Viss ritēja gludi līdz brīdim, kad..."
Kāzu dienā tiek sagaidīts, ka jaunlaulātie pavadīs visu dzīvi kopā, "līdz nāve mūs šķirs", taču kāda jaunā sieva ir iesniegusi šķiršanās prasību tikai 48 stundas pēc kāzām.
Kā šķiršanās iemesls tiek minēts, ka jaunais vīrs izrādījis necieņu un ņirgājies par kāzu dienu. Sieviete par savu drosmīgo lēmumu šķirties ir saņēmusi uzslavas sociālā tīkla Reddit forumā, kurā viņa dalījās ar savu stāstu.
Kas tad īsti notika? Bijis tā: līgavainis Džeiks, gatavojoties viņu īpašajai dienai, skatījies dažādus kāzu joku video, un, lai gan viņš solījis neko tādu neatkārtot savās kāzās, viņš lauzis šo solījumu, raksta mirror.co.uk.
Topošā vīra joki viņu ļoti saniknojuši
Viņš rādījis savai iecerētajai video, kur redzami "smieklīgi" momenti, piemēram, līgavainis, kas met kūku līgavai sejā - un tas viss redzams tuvplānā.
Līgava nekavējoties darījusi zināmu, ka nevēlas neko tādu viņu kāzās. Līgavainis tikai smējies un teicis, ka neko tādu neplāno. “Es domāju, ka ar to viss beigsies, bet es viņu visu laiku pieķēru kopā ar draugiem kaut ko organizējam,” teica sieviete. Viņš pēkšņi gribējis pats izvēlēties kāzu fotogrāfu un torti.”
Priecājoties, ka līgavainis pēkšņi vēlējās iesaistīties kāzu plānošanā, viņa piekrita viņa idejām. “Naktī pirms kāzām es viņam atgādināju, ka, ja viņš kaut ko tādu izdarīs, es nekavējoties ar viņu izšķiršos,” sieviete uzsver. Kad pienāca kāzu diena, viss noritēja gludi, līdz pienāca laiks griezt torti.
“Mūsu priekšā stāvēja fotogrāfs ar kameru rokā, un visi viesi skatījās, kā es vispirms griežu torti,” viņa turpināja. Pēkšņi es sajutu roku uz pakauša, kas iespieda manu seju tortē. Ne tikai mans grims bija sabojāts, bet arī mana kāzu kleita, un viesi smējās – mans vīrs smējās visskaļāk.”
Fotogrāfs iemūžināja šo mirkli, un līgavainis teica, ka tā būs viņu kāzu fotogrāfija. Dusmīgā līgava iesitusi Džeikam pa seju un raudādama izskrējusi no zāles. Līgavaiņa brālis Frenks sekoja līgavai, lai pārliecinātos, ka ar viņu viss ir kārtībā. “Paldies Dievam, karma ilgi nekavējās gaidīt, un tā parādījās Džeika brāļa veidolā,” viņa turpināja. Es ieskrēju vannasistabā un sāku raudāt, un pēkšņi gaitenītī kāds mani sauca – tas bija viņa brālis Frenks. Es tik tikko varēju saprast, ko viņš saka, un, kad iznācu no vannasistabas, viņš mani tur gaidīja.”
Sieviete stāstīja, ka Džeiks viņai atvainojies, un tad Frenks jaunlaulātos aizveda atpakaļ uz zāli, kur pēkšņi bija ļoti kluss, diezgan neomulīga gaisotne, un lielākā daļa radinieku apjukumā novērsās. Svinības bija sabojātas. Frenks aizveda līgavu mājās. Pa ceļam uz mājām Frenks viņai pastāstīja, ka bērnībā Džeiks nekad nelaida garām iespēju sabojāt svinības. Savā dzimšanas dienā viņš meta torti Frenkam sejā vai salauza viņa dāvanas.
Diemžēl viņu vecāki vienmēr paraustīja plecus, sakot, ka visi bērni tā dara, tāpēc Frenkam katru reizi bija jācieš pazemojums, bet, redzot, ka brālis ir iebāzis līgavas seju tortē, viņš saprata, ka Džeiks ir vienkārši slikts cilvēks, kurš gūst lielu gandarījumu, pazemojot citus.
Šķīrušies tikai 48 stundas pēc kāzām
"Es jautāju Frenkam, vai viņš domā, ka es pārspīlētu, ja izšķirtos ar Džeiku. Viņš mani atbalstīja un uzstāja, ka esmu pelnījusi labāku vīrieti un viņam nerūp, kā jutīsies viņa brālis, jo viņš pats par to atvainojās," piebilda sieviete. Tad viņš man teica, ka, ja man vajadzēs kādu palīdzību, viņš palīdzēs. Un iedeva savu tālruņa numuru."
Pēc sievietes teiktā, viņa tagad redz lietas citādi. Ja vīrietis joprojām kaut ko dara, neskatoties uz atkārtotiem lūgumiem to nedarīt pat pēc tam, kad ir zvērējis, ka to nedarīs, viņam nekad nevar uzticēties.
"Šķiet, ka viņa brālis Frenks ir vienīgais, kas mani šobrīd atbalsta," piebilda sieviete. "Es piedzīvoju šķiršanos. Esmu izteikusi savu viedokli, un jūs varat domāt par mani, ko vien vēlaties." "Man žēl, ka tas notika, bet es tik ļoti lepojos ar jums," viņas ierakstu komentē kāda lietotāja. "Jūs viņu vairākas reizes brīdinājāt, un viņš domāja, ka ir svarīgāk jūs izsmiet, nevis būt uzticamam partnerim. Es nezinu, kāpēc cilvēki domā, ka pazemošana ir joks. Ja ir jāpaskaidro, ka tas bija joks, tas nav smieklīgi."
"Veiksmi," rakstīja cita. "Lūdzu, pasakiet Frenkam, ka viņš ir labs cilvēks, un mēs novērtējam, ka viņš jūs atbalsta." - "Džeiks meloja un uzvedās necienīgi. Acīmredzot, tās nav lietas, ko jūs vēlaties laulībā,” piekrita kāds cits. “Šķiršanās ar viņu tagad ietaupīs jums daudz sirdssāpju nākotnē. Jūs esat pelnījusi labāku.” - “Tu viņam pateici, kādas būs sekas,” norādīja kāds cits. “Tagad viņam ir jāsamierinās ar šo izvēli."