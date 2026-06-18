Beidzot oficiāls apstiprinājums! Toms Holands pirmo reizi publiski nosauc Zendaju par savu sievu
Jau sen tiek runāts, ka aktieri Zendaja un Toms Holands ir apprecējušies. Fani atraduši neskaitāmas zīmes, kas, viņuprāt, to apliecina, tostarp gredzens Zendajas pirkstā. Taču pāris līdz šim bija kategoriski atteicies faktu apstiprināt. Tikai tagad Holands intervijā pateicis skaidri un gaiši visu, kā ir.
Toms Holands un Zendaja iepazinās 2016. gadā, kad strādāja pie filmas "Zirnekļcilvēks: Atgriešanās mājās" (“Spider-Man: Homecoming”). Viņi toreiz uz ekrāna atveidoja mīlniekus. Romāns, kas aizsākās kino laukumā, pārauga nopietnās jūtās un ir vainagojies ar mītiem gredzeniem.
Toms Holands beidzot apstiprinājis, ka viņi ar Zendaju ir precējušies, tādējādi visbeidzot pieliekot punktu mēnešiem ilgi klīstošajām baumām par šo tēmu. Aktieris par savu privāto dzīvi nesen izteicies intervijā izdevumam “Esquire UK”.
Holands sarunā pieminēja mākslīgā intelekta radītās viltus kāzu fotogrāfijas, kas izpelnījās milzīgu popularitāti tīmeklī un sociālajos tīklos ieguva gandrīz 10 miljonus novērtējumu ar “patīk”. Žurnālists aktierim pajautāja, vai, redzot šīs fotogrāfijas, kāds no radiem un draugiem ir padomājis, ka palaidis garām īstās kāzas. Atbildot uz šo jautājumu, 30 gadus vecais Toms Holands apstiprināja laulības esamību. Viņš sacīja: “Nē, jo visi bija ieradušies… Tas arī viss, ko es par to teikšu.”
Toms apstiprinājis faktu par kāzām vairākus mēnešus pēc tam, kad Zendajas ilggadējais stilists Lo Roučs apgalvoja, ka pāris ir salaulājies un pasaule to esot palaidusi garām. Lai gan toreiz jaunlaulātie klusēja, Toma nesenie izteikumi visbeidzot kliedējuši baumas. Intervijā Holands izdarījis retu izņēmumu un sniedzis nelielu ieskatu savā privātajā dzīvē, atklājot, kāpēc attiecības ar Zendaju viņam ir tik nozīmīgas. “Mūsu profesijā bieži nākas piedzīvot ļoti strespilnas situācijas, un ir lieliski, ja ir attiecības, kas spēj izturēt laika pārbaudi,” viņš skaidroja.
Toms piebilda, ka viņi viens otru saprot, kā reti kurš cits spētu: “Esmu atradis savu cilvēku. Viņa ir mana labākā draudzene, un es nekad neesmu bijis tik laimīgs kā kopā ar viņu. Vienlaikus nekad neesmu juties tik atbalstīts un drošībā. Punkts.”
Toms un Zendaja iepazinās filmas "Zirnekļcilvēks: Atgriešanās mājās" uzņemšanas laikā, un kopš tā laika kļuvuši par vienu no visvairāk apspriestajiem pāriem Holivudā.