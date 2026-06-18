Latvijā turpina kristies dzimstība - reģistrēto jaundzimušo skaits šogad sarucis vēl vairāk
Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēti 3642 jaundzimušie, kas ir par 4,9% jeb 186 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2026. gada pirmajos četros mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 1846 bija zēni, kas ir par 7,2% jeb 144 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 1796 bija meitenes, kas ir samazinājums par 2,3% jeb 42.
Aprīlī Latvijā reģistrēti 885 jaundzimušie, kas ir par 11,7% jeb 117 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēts 441 zēns un 444 meitenes.
Šogad pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrēti 9344 mirušie, kas ir par 3,2% jeb 293 vairāk nekā 2025. gada pirmajos četros mēnešos, kad tika reģistrēts 9051 mirušais.
Tādējādi šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 5702 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 5223 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrētas 1726 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 11% jeb 214 laulībām mazāk. Šogad 1. maijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,835 miljoni.