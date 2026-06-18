Okupanti mēģina slēpt savas zvērības, atrok kapus, lai upuru nāvē rastu "Ukrainas agresijas pierādījumus"
Vismaz vienā krievu propagandas video redzams, ka atsevišķi kapi, kas sākotnēji tikuši izrakti un apbedīti kā atsevišķi un marķēti, tiek ekshumēti bez jebkādas cieņas, it kā tie būtu vienkārši samesti zemē.
Četrus gadus pēc tam, kad Krievija ar bumbām un artilērijas uguni apšaudīja Severodonecku Luhanskas apgabalā, tās "Izmeklēšanas komiteja" ir sākusi izmantot to cilvēku mirstīgās atliekas, kuri tika nogalināti Krievijas aplenkuma mēnešu laikā, ciniskā izrādē, lai mēģinātu pārrakstīt vēsturiskos faktus. Iebrucēji veic ekshumācijas, apgalvojot, ka civiliedzīvotāji esot nogalināti "Ukrainas agresijas rezultātā".
Krievijas valsts kontrolētā ziņu aģentūra TASS apgalvo, ka "līdz 2022. gadam Severodonecka atradās Ukrainas bruņoto formējumu kontrolē. Pēc Krievijas spēku ienākšanas pilsētā, nacionālistu vienības, kā apgalvo izmeklētāji, turpināja īstenot represijas pret civiliedzīvotājiem, nošaujot iedzīvotājus par viņu nodomu iegūt Krievijas pilsonību un par viņu aicinājumiem saņemt humāno palīdzību. Daudzi pilsētas iedzīvotāji, patveroties no Ukrainas artilērijas apšaudēm, slēpās pagrabos, kas kļuva par vietu, kur viņi gāja bojā.
Šis absurds, bez šaubām, tiks uzdots kā tas, ko esot pierādījušas tā sauktās tiesu medicīniskās ekspertīzes.
Lai gan līķu ekshumācija varētu būt jaunums, Krievija jau drīz pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir centusies vainot Ukrainas bruņotos spēkus savos visnopietnākajos noziegumos. 2022. gadā FDD izmantoja jaunu sievieti, kura bija piespiedu kārtā deportēta uz Krieviju un kura acīmredzami runāja piespiedu apstākļos, lai vainotu Ukrainas aizstāvjus par Krievijas 2022. gada 9. martā veikto dzemdību nama bombardēšanu. Kopš tā laika liels skaits ukraiņu karagūstekņu ir spīdzināti, lai videoierakstos "atzītos" par it kā uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, pirms viņiem tika piespriesti šausminoši cietumsodi.
Krievija ir ieviesusi gandrīz pilnīgu informācijas blokādi Severodoneckā un blakus esošajās Luhanskas apgabala pilsētās Rubižnē un Lisičanskā. Papildus ierobežojumiem jebkurā Krievijas okupētajā teritorijā šīs trīs pilsētas šķiet īpaši izolētas, jo okupācijas spēki ir atslēguši pat mobilos sakarus.
Tas tomēr nenozīmē, ka Krievija var izdomāt jaunu stāstu par "Ukrainas agresiju" un nopietni cerēt, ka tam ticēs. "Donbas Realities" ir rūpīgi pārbaudījis ilgstoši pieejamo informāciju par to, kā radās masveida kapsēta Lisna Dača, netālu no Severodonecka, un patiesība ir būtiski atšķirīga no jaunās Krievijas versijas. Pat ja Krievija tagad mēģinās mainīt vārdus un nāves datumus uz vienkāršajiem koka krustiem, kā tas notika jau 2014. gadā, tas nelīdzēs. Ir saglabājies ievērojams video materiāls no attiecīgā laika, kas apliecina, kā kapsēta radās un kad tika nogalināti tie, kas tur atdusas.
Lielākajai daļai kapu ir norādīti datumi – no 2022. gada marta līdz jūnijam –, un šo laika periodu – 2022. gada pavasari – pat apstiprina Krievijas ziņojumi. Agresora valsts tagad nevar pārskatītu notikumu versiju datēt ar atpakaļejošu datumu, jo vienkārši ir pārāk daudz neapstrīdamu pierādījumu.
Tas ietver arī laikabiedru ziņojumus, kas skaidri rāda, ka masveida kapsēta tika organizēta vietējo varas iestāžu laikā 2022. gada aprīļa pirmajā pusē. Luhanskas apgabala Militārās administrācijas vadītājs Oleksijs Harčenko 2022. gada 12. aprīlī skaidroja, ka bija nepieciešama jauna kapsēta, jo visas esošās atradās ārpus pilsētas un uz tām nebija iespējams nokļūt Krievijas apšaudes dēļ. Krievijas ofensīva un mainīgā fronte padarīja esošo kapsētu izmantošanu neiespējamu. Jaunie kapi bija paredzēti gan kara upuriem, gan tiem, kas bija miruši dabīgā nāvē. Kapsēta bija nepieciešama, jo morgi bija pārpildīti un līķi gulēja pat pagrabos, tie bija jāapbedī. Pārtraukumu apšaudes laikā Harčenko skaidroja, ka pilsētas darbinieki, ar brīvprātīgo palīdzību, apbedīja mirstīgās atliekas jaunizveidotajos kapos. Viņš uzsvēra, ka visi nogalinātie vai dabīgā nāvē mirušie tika apbedīti atsevišķos kapos, un kapsētas tika ierakstītas reģistrā. Lielākā daļa mirušo tika identificēta. Šajā posmā Harčenko minēja apmēram 400 apbedījumus pirmajās 48 pilna mēroga Krievijas iebrukuma dienās. Tas viss tika paziņots video pārskatā FREEDOM.Live 2022. gada 19. aprīlī, kur jaunie kapi bija skaidri redzami.
Līdz 2022. gada jūnijam Krievijas spēki turpināja uzbrukumus Severodoneckai ar bumbām, artilērijas uguni un citiem ieročiem, un ir vienkārši absurdi apgalvot, ka Lisna Dačā apbedītie cilvēki būtu nogalināti Ukrainas karavīru dēļ, jo viņi esot vēlējušies iegūt Krievijas pases. Pirmie bojāgājušie un ievainotie Krievijas uzbrukumu rezultātā tika fiksēti 28. februārī, un tā turpinājās nākamos četrus mēnešus, līdz Ukrainas bruņotie spēki bija spiesti atkāpties no pilsētas. Uzbrukumi tika dokumentēti ar fotogrāfijām un video materiāliem, ko fiksēja Luhanskas apgabala Militārā administrācija un citi. Lai gan pašas fotogrāfijas var nepierādīt pilnīgi noteikti, kurš veicis konkrēto postījumu, tās sniedz neapstrīdamu informāciju par laiku un vietu, ko var viegli salīdzināt ar datiem par to, kas kontrolēja pilsētu un kas to apšaudīja.
2022. gada jūlija beigās, kad Severodonecka jau bija Krievijas okupācijā, Harčenko ziņoja, ka Lisna Dačas kapsētā ir aptuveni 600 kapu. Citviet Luhanskas apgabalā, kas atradās Krievijas aplenkumā, piemēram, Rubižnē, situācija bija vēl smagāka — viņš rakstīja, ka simtiem līķu tika apbedīti pie pašām mājām. Savukārt Lisna Dačā pie Severodoneckas apbedījumi tika veikti citādi: cilvēkiem tika ierādīti atsevišķi kapi, un uz tiem bija norādīti vārdi un vismaz apbedīšanas datums. To var redzēt iepriekš minētajos un citos video materiālos. Taču Krievijas propagandas video tas nav redzams. Vesti.TV veidotajā materiālā mērķis acīmredzami ir ne tikai apgalvot, ka par nāvēm, ko izraisīja Krievijas apšaudes, atbildīga ir Ukraina, bet arī radīt iespaidu, ka līķi esot vienkārši samesti zemē. Faktiski šāda veida masu kapi bija tie, ko Krievija atstāja pēc atkāpšanās no Bučas un citām Kijivas apgabala teritorijām. Šajā gadījumā Krievija ir ķērusies pie nepamatotām un dziļi necienīgām ekshumācijām propagandas melu nolūkos, lai noliegtu savu atbildību par smagiem kara noziegumiem.