Shipsea
Dzīvesstils
Šodien 07:17
Shipsea: “Kopš nelietoju alkoholu un nesmēķēju, nenormāli novērtēju labu kafiju”
“Labāk viena lieta un ilgi nekā pilns skapis visādu bezjēdzīgu loriņu. Ne vienmēr jau, protams, izdodas, bet esmu pārslēdzis domāšanu tā, ka izvēlos lietas, ko varētu būt forši lietot arī nākamajām paaudzēm. Kā senos laikos!” atklāj mūziķis Shipsea.
Visvairāk novērtēju kādu sirsnīgu gredzenu no omītes pūralādes vai tēta kaklasaiti no viņa jaunības. Un, piemēram, pašlaik valkāju rūtainu flaneļa kreklu, ko vilka mans opītis Juris.
Un vēl man ārkārtīgi patīk dzert no skaistām krūzēm. Pašlaik favorīte – zaļā “Acme”. Par to es jūsmoju “Kalves” kafejnīcā, un vērīgi un mīļi draugi man to uzdāvināja Ziemassvētkos!”
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