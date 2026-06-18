Leiena nāk klajā ar negaidītu paziņojumu un rosina ierobežot aizsardzību Ukrainas bēgļiem
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības (ES) noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas, liecina viņas vēstule ES līderiem pirms ceturtdien paredzētā samita Briselē.
Leiena šajā vēstulē paziņoja, ka EK ierosinās pagarināt ES pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem, vienlaikus sašaurinot tās vērienu.
Saskaņā ar vēstulē rakstīto bēgļu pagaidu aizsardzība jāpagarina tā, lai tā negrautu Ukrainas spēju aizsargāties pret Krieviju. Leiena neminēja plānoto izmaiņu detaļas, tostarp to, vai uz vīriešiem karadienesta vecumā nākotnē tiktu attiecināti citi noteikumi.
ES valstu iekšlietu ministru sanāksmē jūnija sākumā Vācija un citas ES dalībvalstis uzskatīja, ka karadienesta vecuma vīriešu no Ukrainas uzņemšanu ES vajadzētu padarīt grūtāku. Tika plaši atbalstīts ierosinājums izslēgt no bēgļu uzņemšanas direktīvas vīriešus vecumā no 23 līdz 60 gadiem.
Uz Ukrainas bēgļiem pašlaik tiek attiecināta ES Pagaidu aizsardzības direktīva, kas piešķir pagaidu aizsardzību, nepieprasot individuālas patvēruma procedūras.
Šī direktīva ir spēkā līdz 2027. gada 4. martam, ber ES migrācijas komisārs Magnuss Brunners ir sacījis, ka viņš drīz iesniegs priekšlikumu par tās pagarināšanu.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pērn aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski noteikt stingrākus izbraukšanas noteikumus gados jauniem vīriešiem. "Es viņu lūdzu nodrošināt, lai šie jaunie vīrieši paliktu valstī, jo viņi ir vajadzīgi šajā valstī, nevis Vācijā," tolaik sacīja Mercs.