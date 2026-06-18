Ukrainas droni naktī devuši triecienu stratēģiski svarīgam dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu
Foto: Dmytro Smolienko/Ukrinfor/SIPA
Ukraiņu palaistie lidroboti krievu okupētajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu.
Pasaulē

Ukrainas droni naktī devuši triecienu stratēģiski svarīgam dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Naktī uz ceturtdienu Ukrainas lidroboti krievu okupētajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu, ziņo lietotnes "Telegram" kanāls "Krimskij veter".

Ukrainas droni naktī devuši triecienu stratēģiski ...

Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka dzelzceļa tilta rajonā pie Razdoļnes ciema dzirdējuši aptuveni 20 sprādzienus.

Uzbrukums skāris arī blakusesošo "kupraino" tiltu automobiļiem. Abiem tiltiem nodarīto bojājumu apmērs pagaidām nav zināms.

Dzelzceļa līnija, uz kuras atrodas tilts, ir stratēģiski svarīga krievu iebrucējiem, jo pa to tiek pārvadāta smagā kara tehnika un degviela, lai apgādātu Krievijas armijas grupējumu dienvidu frontē. Okupācijas iestādes notikušo pagaidām nav komentējušas.

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