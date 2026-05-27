“Viņš neieradās uz filmēšanos - drīz pēc tam viņu atrada mirušu”: atklātas jaunas detaļas par aktiera Stjuarta Maklīna nāvi
Stjuarta Maklīna draugs izteicies pēc tam, kad policija saistībā ar aktiera nāvi sākusi slepkavības izmeklēšanu.
Aktiermeistarības pedagogs Džefs Seimūrs pastāstīja, ka sācis nojaust — kaut kas nav kārtībā, kad Maklīns, kurš filmējies tādos seriālos kā “Virgin River”, “Arrow” un “Supernatural”, pagājušajā nedēļā neieradās uz plānoto filmēšanas dienu. “Viņš visā bija ļoti rūpīgs, un nebija nekādas iespējas, ka viņš vienkārši to ignorētu vai aizgulētos. Tiklīdz uzzināju, ka viņš sestdienas rītā nav ieradies, es sapratu, ka noticis kas ļoti nopietns,” sacīja Seimūrs.
Par Maklīna pazušanu tika ziņots 18. maijā — trīs dienas pēc tam, kad viņš pēdējo reizi bija redzēts savā dzīvesvietā Lionsbejā, Britu Kolumbijā, Kanādā, piektdien, 15. maijā. Savukārt 22. maijā Kanādas Integrētā slepkavību izmeklēšanas vienība paziņoja, ka aktiera mirstīgās atliekas atrastas Lionsbejas apkārtnē un viņa nāve tiek izmeklēta kā slepkavība.
“Izmeklēšanai turpinoties, slepkavību izmeklētāji strādā pie pierādījumu vākšanas un analīzes, videonovērošanas kameru ierakstu pārskatīšanas un interviju veikšanas, lai izveidotu Maklīna kunga darbību laika līniju pirms 2026. gada 15. maija,” paziņojumā norādīja IHIT kaprāle Estere Tapere.
Seimūrs aktieri raksturoja kā “ļoti godīgu un kārtīgu cilvēku” un sacīja, ka ir “ļoti grūti aptvert, kad notiek kaut kas tāds”.
“Tas vienkārši nav saprotams. Viņš ārkārtīgi labi apzinājās apkārt notiekošo,” viņš piebilda par savu draugu. “Es to pieminu tāpēc, ka, lai kā censtos, nespēju saprast, kā kāds varēja viņu pārsteigt nesagatavotu.”
Viņš pastāstīja, ka abi iepazinās aptuveni pirms astoņiem gadiem, kad Maklīns apmeklēja vienu no viņa aktiermeistarības nodarbībām, un viņi ātri kļuva par draugiem. Nelaiķis aktieris aprīlī viņu pat apciemoja Losandželosā. Seimūrs sacīja, ka pēc Maklīna pazušanas ar viņu sazinājās aktiera aģents un draugi.
“Visi šo cilvēku mīlēja. Nebija tā, ka viņš būtu iesaistīts kaut kādās apšaubāmās darbībās vai uzturētos aizdomīgā kompānijā. Viņš drīzāk bija mazliet vientuļnieks. Viņš daudz laika pavadīja lasot un savās mājās tur, Skvomišā,” sacīja Seimūrs.
“Tas vienkārši ir šoks,” viņš turpināja. “Es ļoti gribētu, lai taisnīgums tiktu panākts.”
Aģentūra “Lucas Talent Inc.” Maklīna nāvi apstiprināja paziņojumā “Facebook”, rakstot: “Ar lielām skumjām atvadāmies no mūsu mīļotā klienta Stjū Maklīna. Ar viņu vienmēr bija tik patīkami sadarboties — viņš bija uzticams, profesionāls, ieinteresēts un bezgalīgi smieklīgs. Daudzi kastingu režisori ir sazinājušies, lai izteiktu līdzjūtību Stjū ģimenei un mūsu aģentūrai, un katrā ziņā atkārtojas viens un tas pats: kāds patiesi lielisks cilvēks viņš bija un cik ļoti viņa pietrūks. Dusi mierā, Stjū.”
Stjuarts Maklīns bija kanādiešu aktieris un producents, kurš karjeras laikā piedalījās vairāk nekā 30 projektos. Viņš bija redzams tādos seriālos kā “Virgin River”, “Beyond”, “Travelers”, “Arrow”, “Supernatural”, “The 100”, “Siren”, “Happy Face” un “The Irrational”. Līdztekus aktiermākslai Maklīns darbojās arī kā producents.