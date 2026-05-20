Koka skulptūru parkā Strenčos būs jaunas skulptūras
29. Gaujas plostnieku svētku rītā pie brīvdabas estrādes Strenčos bija dzirdams zāģu un citu kokapstrādes darbarīku troksnis.
Pie koka bluķiem rosījās 12 kokamatnieki, kuri piedalījās Koka skulptūru izzāģēšanas konkursā. Tā tematika šogad bija “Flora un fauna”. Dienas gaitā lielie koka bluķi pārtapa mākslinieciskos veidojumos. Koka skulptūru parku papildinās ar desmit jaunām koka skulptūrām. Tās būs gan funkcionālas, gan mākslinieciskas.
Koka skulptūru parkā Strenčos turpmāk būs jaunas skulptūras “Plosta lats”, “Višķu amatnieku ciems”, “Atpūta”, “Zvilnis”, “Krauklis”, “Nekāp virsū”, “Grizlijs”, “Cirvis”, “Vienoti dabā”, “Melnais kaķis”.
Kā ierasts, svētku laikā notika arī skulptūru vērtēšana. Tajā piedalījās 29. Gaujas plostnieku svētku apmeklētāji, kuri bija ļoti ieinteresēti un kuplā skaitā piedalījās balsošanā. Rezultāts noteica labākos skulptūru autorus, kuri saņēma naudas balvas. Par atbalstu konkursam paldies SIA “Kārvins”.
Visaugstāko vērtējumu saņēma skulptūra “Plosta lats”, autori Guntars Briedis un Vinets Eglītis. Otrajā vietā skatītāji ierindoja skulptūru “Višķu amatnieku ciems”, ko veidoja Valdis Grebežs. Ar vienādu punktu skaitu trešo un ceturto vietu dalīja “Atpūta” un “Zvilnis”, autori Guntis Priedīte un Gints Puriņš.