Ilggadējais Vācijas futbola izlases uzbrucējs Podoļskis plāno iegādāties Polijas futbola klubu
Poļu izcelsmes Vācijas futbolists Lukašs Podoļskis plāno iegādāties Polijas klubu Zabžes "Gornik", kurā pats spēlē.
2014. gada Pasaules kausu ieguvušais uzbrucējs ir kluba līdzīpašnieks, un paziņoja, ka "tagad es nopirkšu pārējo".
Vācijas Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes premjerministra Hendrika Vista vizītes Katovicē laikā Podoļskis sacīja, ka Polijā futbola klubus pārvalda pašvaldības un Zabžes pašvaldībai dažu dienu laikā jāizlemj, vai pārdot kluba daļas 40 gadus vecajam sportistam.
"Manuprāt, pilsētai ir citi pienākumi - ir jābūvē rotaļu laukumi, jādara citas lietas, jāuzlabo infrastruktūra, bet nevis jāvada futbola klubs. Pirms klubs nonāk kāda cita rokās, es teicu, ka labāk lai tas nonāk manās labajās rokās," viņš sacīja.
Podoļskis piebilda, ka viņš sevi neuzskata par klasisku investoru, bet drīzāk par "vienu no faniem. Tādu, kurš runā fanu valodā, un kuram piemīt viņu aizrautība. Futbols vienmēr pieder faniem. Es vēlos virzīt klubu uz priekšu," teica futbolists.
Lai gan Podoļskis ir dzimis Polijā, viņš jau bērnībā pārcēlās uz dzīvi Vācijā. Viņš pievienojās Zabžes komandai 2021. gadā savas karjeras noslēgumā. Podoļska karjera sākās "Koln" klubā, bet viņš tāpat spēlēja arī Minhenes "Bayern" un Londonas "Arsenal" rindās, kā arī uz īsu brīdi bija aizlienēts Milānas "Inter".
Vācijas valstsvienībā Podoļskis ir aizvadījis 130 spēles, kurās guvis 49 vārtus. Podoļskis palīdzēja Zabžes komandai šosezon pirmo reizi uzvarēt Polijas kausā, un pagaidām nav atklājis, vai turpinās spēlēt vēl vienu gadu.