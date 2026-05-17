Sirsnīgs skats! Briti šova laikā "uzmet" savu izpildītāju, bet dāņi viņu uzņem savā pulkā. VIDEO
Eirovīzijas dziesmu konkursa laikā, kad tiek paziņoti rezultāti, Lielbritānijas delegācija atstājusi savu izpildītāju sēžam vienu. Par vientuļo britu iežēlojusies Dānijas komanda un uzņēmusi viņu savā pulkā.
Kā platformā "X" (iepriekš "Twitter") norāda Eirovīzijas fani un notikuma aculiecinieki, incidents noticis uzreiz pēc tradicionālās karogu parādes. Britu pārstāvis Sems ticis atstāts viens pats žūrijas šova laikā, kas ir īpaši nozīmīgs konkursa posms, jo tieši šī priekšnesuma laikā nacionālās žūrijas piešķir savus punktus.
Sorry but if I was Head of Delegation for the UK I wouldn’t have my act sitting on his own at the top of the Jury show (when points matter) and them having to be adopted by lovely Denmark after the flag parade. Thank you to the Danes. Sam we support you…#Eurovision #UK pic.twitter.com/r5zuGl7yFo— Tom Cross (@TomCross_) May 15, 2026
Sociālo tīklu lietotāji veltījuši asu kritiku Lielbritānijas delegācijas vadībai, norādot, ka šādā atbildīgā un emocionālā brīdī izpildītājam nevajadzētu palikt bez savas komandas atbalsta.
"Ja es būtu Apvienotās Karalistes delegācijas vadītājs, mans izpildītājs nesēdētu viens laikā, kad izšķiras punkti," savā "X" kontā sašutumu pauž Toms Kross.
Eirovīzija finālā krāšņi nosvin 70. jubileju; 16.05.2026.
Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.
Vienlaikus fani pauž milzīgu pateicību Dānijas delegācijai, kura pamanījusi vientuļo britu dziedātāju un uzaicinājusi viņu pievienoties savai komandai. Šis žests sociālajos tīklos nodēvēts par vienu no šī gada konkursa sirsnīgākajiem mirkļiem.
"Paldies dāņiem. Sem, mēs tevi atbalstām," piebilsts ierakstā, kas jau izpelnījies plašu rezonansi un skatītāju atbalstu.
Kā vēsta konkursa organizatori, Bulgārija balsojuma kopsummā ieguva 516 punktus. Bulgārijas pārstāve ieguva pārliecinošu uzvaru žūrijas balsojumā ar 204 punktiem, kam sekoja skatītāju balsojuma rezultāts - 312 punkti. Līdz šim konkursā Bulgārija labāko rezultātu bija sasniegusi 2017. gadā, iegūstot otro vietu.
Dziesma uzvarēja abās balsošanas kārtās, un tas ir pirmais gadījums gandrīz desmit gadu laikā, kad žūrija un skatītāji ir izvēlējušies vienu un to pašu uzvarētāju, informē konkursa rīkotāji.
Šogad otrajā vietā palikusi Izraēla ar 343 punktiem, bet trešajā - Rumānija ar 296 punktiem.
Lietuva, kas bija vienīgā finālam kvalificējusies Baltijas valsts, palika 22. vietā ar 22 punktiem. Kopumā finālā piedalījās 25 valstis. Konkurss šogad notika Vīnē, Austrijā. Latvijas pārstāve dziedātāja Atvara - finālā neiekļuva.