Slavenā vaļa Timija drāma ir noslēgusies ar skumju atradumu
Kuprvaļa Timija glābšanas drāma, kas pusotru mēnesi piesaistīja Vācijas un Eiropas sabiedrības uzmanību, ir noslēgusies bēdīgi.
Kaut gan daudzi cerēja, ka Ziemeļjūrā nogādātais valis spēs izķepuroties, cetības nepiepildījās, un milzis ir nomiris.
Vairāk nekā 12 metru garā Timija nāvi Dānijas varas iestādes apstiprināja divas nedēļas pēc tam, kad līdz tam ilgstoši Vācijas piekrastē iestrēgušais, slimais un novārgušais valis no Baltijas jūras tika beidzot nogādāts viņa dzīvei piemērotā Ziemeļjūrā. Viņš atrasts miris piektdien pie mazas Anholtas saliņas Kategata jūras šaurumā starp Dāniju un Zviedriju, un sestdien tika apstiprināts, ka tas tiešām ir Timijs. Viņu atrada aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no izlaišanas vietas pirms divām nedēļām.
Dānijas Vides aizsardzības aģentūras pārstāve paziņoja, ka sestdien izdevās atrast un no vaļa muguras noņemt izsekošanas ierīci, kuras izskats un novietojums apstiprina, ka tas ir tieši Timijs.
Varas iestādes aicina cilvēkus netuvoties Timija ķermenim, brīdinot par iespējamo slimību risku, kā arī sprādziena risku. Milzīgam gāzu apjomam sakrājoties vaļa ķermenī, tas var pēkšņi uzsprāgt, miesas gabaliem lidojot visos virzienos.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Timijs nokļuva uzmanības centrā naktī uz 23. martu, kad Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Tās izdvesa jauns tēviņš, kurš vairs nespēja atgriezties dziļākos ūdeņos. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas centās palīdzēt milzim nokļūt drošākā vietā, taču nesekmīgi. Izrādījās, ka savai dzīvei nepiemērotajā Baltijas jūrā Timijs bija vairākkārt pamanīts jau kopš marta sākuma — sākotnēji pie Vismāras ostas, vēlāk Lībekas līcī un pie Šteinbekas piekrastes Ziemeļrietummēklenburgas apriņķī. Dzīvnieks vairākkārt bija sapinies tīklos, un glābējiem izdevās viņu daļēji atbrīvot. Vairākkārt valis bija iestrēdzis.
Tomēr 27. martā milzim paša spēkiem izdevās atbrīvoties no sēkļa, un parādījās reālas cerības uz viņa izglābšanu. Šīs cerības saņēma triecienu, kad pēc dažām dienām viņš iestrēga smiltīs jau pie Pēla salas Meklenburgas līcī, un gandrīz mēnesi līdz pat 20. aprīļa rītam viņš nebija izkustējies no vietas un viņa stāvokli vērtēja kā ļoti sliktu. Kaut gan 20. aprīlī valis sāka beidzot peldēt, viņa veselības stāvoklis bija tik kritisks, ka varas iestādes atmeta domu par viņa glābšanu. Pēc sabiedrības sašutuma divi miljonāri paziņoja, ka finansēs Timija glābšanas operāciju, un apmēram pusotra miljona eiro vērtajā operācijā aprīļa beigās, izmantojot drošības siksnas un krastā speciāli izraktu tranšeju, milzeni ievilkt daļēji iegremdētā baržā, kuru ar velkoni no Vācijas piekrastes nogādāja dziļākos ūdeņos pie Dānijas piekrastes un 2. maijā palaida brīvībā.
Timija glābšanas operācija izraisīja neviennozīmīgu reakciju, jo speciālisti brīdināja, ka tik ļoti novārgušais un no ilgstošas uzturēšanās kaitīgajos Baltijas jūras ūdeņos ļoti cietušais valis diez vai izdzīvos pēc izlaišanas Ziemeļjūrā, tādējādi notiekošais uzskatāms par viņa mocību paildzināšanu. Vaļa āda bija ļoti cietusi no nepietiekami sāļā ūdens, bet mutē joprojām bija ieķērušās zvejas tīkla paliekas.