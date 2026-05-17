Dillēs un enerģijas dzērienos atklāj pesticīdu atliekas un slēptas piedevas
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) robežkontroles laikā konstatējis neatbilstības Afganistānas izcelsmes enerģijas dzērienu un uzkodu sūtījumos, liecina dienesta publicētā informācija.
Šajos produktos konstatēta marķējumā nenorādīta pārtikas piedeva sorbīnskābe, kā arī cita maldinoša informācija produktu marķējumā par preču sastāvu un uzturvielām. Savukārt enerģijas dzērienos papildu konstatēts arī pārsniegts pieļaujamais pārtikas piedevas benzoskābes daudzums.
Kā skaidro dienestā, 19 tonnu krava ar enerģijas dzērieniem un 748 kilogramu sūtījums ar uzkodām nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu.
Tāpat PVD Uzbekistānas izcelsmes dillēs konstatējis pārsniegtu pieļaujamo pesticīda propikonazola atliekvielu daudzumu, kas sasniedza 0,25 miligramus uz kilogramu pie maksimāli pieļaujamā līmeņa 0,02 miligrami uz kilogramu.
Dienestā informē, ka diļļu krava aizvesta uz Moldovu.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.