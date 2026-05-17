Briesmīga seno laiku uzkoda, par kuru klīda leģendas. Kaut ko līdzīgu Latvijā var nopirkt joprojām
Padomju ekonomika balstījās uz vienkāršu principu: valsts sniedz minimumu, lai cilvēki varētu izdzīvot. Tāpēc plauktos parādījās produkti, kas šodien drīzāk izraisa pārsteigumu, nevis siltas atmiņas.
Viens no tādiem bija zivju pastēte "Vilnis" — lēts, pieejams un tāls no gastronomiskām sapņiem. Tajā laikā subsidētie produkti bija norma. Pastētes, tostarp "Vilnis", kļuva par glābiņu tiem, kas dzīvoja no stipendijas vai saņēma niecīgu algu.
Kārba par deviņām kapeikām saturēja zivju malto gaļu, sīpolus, sausiņus, nedaudz tomātu mērces un garšvielas — vienkārša sastāvdaļu kombinācija, kurai bija viena funkcija: remdēt izsalkumu, raksta "Oboz.ua".
Tieši tāpēc šis produkts bieži nonāca uz studentu un kopmītnes iedzīvotāju galda. To ņēma nevis garšas pēc, bet gan tāpēc, ka nebija izvēles. Ikdienā pat parādījās joki par "raksturīgo aromātu" un "īpašo tekstūru" — ironija, kas palīdzēja vieglāk izturēties pret realitāti.
Sociālajos tīklos šodien atceras, ka pastēte nesniedza prieku, taču ļāva izdzīvot visgrūtākajos laikos. To ēda vientuļnieki, jaunieši, visi, kuri nevarēja atļauties neko dārgāku. Tas bija produkts laikmetā, kur pieejamība pārspēja kvalitāti.
Interesanti, ka arī mūsdienās Latvijas pārtikas veikalos ir nopērkama līdzīga uzkoda, piemēram, laša vai šprotu pastēte.