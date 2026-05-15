Bojs Džordžs pauž savu patieso viedokli par dalību "Eirovīzijā" pēc neiekļūšanas finālā
Astoņdesmito gadu leģendai Bojam Džordžam neizdevās atstāt iespaidu uz Eiropu, kad viņš otrdienas vakarā uzstājās “Eirovīzijas” pusfinālā, pārstāvot Sanmarīno. Intervijā izdevumam "Daily Star" mūziķis pastāstījis, ko patiesībā domā par šo šovu.
Hita "Karma Chameleon" izpildītājs Bojs Džordžs, īstajā vārdā Džordžs O'Douds, otrdienas vakarā (12. maijā) uzstājās Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, pārstāvot Sanmarīno. Kopā ar itāļu dziedātāju Senhitu viņš izpildīja dziesmu "Superstar", taču finālam kvalificēties neizdevās.
Bojs Džordžs Eirovīzijas 2026 pusfinālā pārstāvēja Sanmarīno
Pirms pusfināla 64 gadus vecais Bojs Džordžs atklāja savas patiesās domas par šo šovu. Sarunā ar "Daily Star" žurnālistu atklāšanas ceremonijā svētdien (10. maijā) Senhita un Bojs Džordžs atzina, ka viņi bija pārsteigti, cik ļoti gludi viss noritējis. Mūziķis arī sniedza dažus vērtīgus padomus nākamajiem Eirovīzijas dalībniekiem.
"Domāju, ka tas, cik perfekti viss tika organizēts, patiesībā bija visdīvainākais,” sacīja "Culture Club" zvaigzne. "Jo tas ir milzīgs pasākums, un tu domā: 'Tur būs haoss.' Bet patiesībā nav haosa, viss ir ļoti organizēts. Kamēr vien tu seko norādījumiem, viss ir ideāli.”
Senhita, kura jau agrāk divas reizes ir pārstāvējusi Sanmarīno, slavēja Boju Džordžu par to, cik viegli viņš pielāgojies Eirovīzijas burbuļa videi. "Viņš ir nevainojams māceklis," teica Senhita. "Viņam nevajag padomus, viņš ir tik perfekts. Patiesībā, man no viņa jāmācās, jo pat ja Eirovīzija ir jauna pieredze Bojam Džordžam, viņš visu zina."
Populārais dziedātājs arī sniedza vērtīgus padomus nākamajām Eirovīzijas dziesmu konkursa zvaigznēm, sakot: "Domāju, ka labākais padoms, ko varu dot jebkuram cilvēkam, ir izbaudīt visu, ko dari."
Šī saruna notika pirms pusfināla, kas abiem izpildītājiem nebija veiksmīgs. Daudziem cilvēkiem patika Senhitas uzstāšanās, bet vairāki pauda neapmierinātību ar Boju Džordžu. Viens dusmīgs lietotājs rakstīja: "Man patīk šī dziesma, bet Boja Džordža pievienošana ir lieka, un viņš izklausās slikti."
Otrs bija apjucis, kāpēc viņš vispār iekļauts dziesmā: "Viņš absolūti neko nedarīja. Visnejēdzīgākā viesmākslinieka iesaistīšanās." Kamēr trešais piebilda: "Es domāju, ka viņš padarīja dziesmu sliktāku, ja godīgi. Atvainojos, ka viņu vērtēju, bet viņš bija vājš."
Bojs Džordžs nākamajā dienā pēc pusfināla sociālajos tīklos rakstīja: "Ja jūs par mums balsojāt, liels paldies. Es biju saskumis, ka neizdevās iekļūt finālā, bet mana pieredze Eirovīzijā bija fantastiska. Es nenožēloju nevienu mirkli no tās. Paldies Senhitai un visai Sanmarīno delegācijai. Kopā bija jautri. Mēs kopā uzstāsimies "Culture Club" koncertā, kas notiks Milānā jūlijā."