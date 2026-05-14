"Tam nevar sagatavoties": Izraēlas “Eirovīzijas” dalībnieks šokēts par protestiem pusfināla šova laikā
Izraēlas pārstāvis “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Noams Betans sacījis, ka viņu pārsteiguši protesti, kas pārtrauca viņa uzstāšanos pusfinālā.
Otrdienas vakarā no Vīnes “Wiener Stadthalle” tika izvesti vairāki skatītāji, tostarp viens, kuram uz krūtīm bija uzraksts “Free Palestine”, pēc tam, kad dziesmas laikā bija dzirdami saucieni “apturiet genocīdu”.
“Es to pamanīju,” sacīja Betans. “Es dzirdēju, ka bija svilpieni un viss pārējais, un bija tāds brīdis kā — wow efekts, saprotiet? Neliels šoks.”
Izraēlas dalība “Eirovīzijā” ir bijusi pretrunīgi vērtēta kopš kara sākuma Gazā 2023. gadā.
Piecu valstu sabiedriskās raidorganizācijas — Spānija, Nīderlande, Īrija, Islande un Slovēnija — šogad boikotē konkursu, padarot to par mazāko kopš 2003. gada.
Īrijas raidorganizācija RTE paziņoja, ka Īrijas dalība būtu “neiedomājama, ņemot vērā šausminošo dzīvību zaudējumu Gazā”, savukārt Nīderlandes raidorganizācija “Avrotros” norādīja, ka Nīderlandes dalība “nav savienojama ar sabiedriskajām vērtībām, kas mums ir būtiskas”.
Izraēlas raidorganizācija “Kan” šo valstu nepiedalīšanos raksturojusi kā “kultūras boikotu”, kas “kaitē radošajai brīvībai un vārda brīvībai”.
28 gadus vecais Betans sacīja, ka cer — šīs piecas raidorganizācijas nākamajos konkursos varēs atgriezties. “Tas viņiem pašiem nāk par sliktu,” viņš sacīja. “Viņi zaudē iespēju piedalīties šajā apbrīnojamajā pieredzē. Tāpēc es ļoti ceru, ka nākamgad viņi varēs dziedāt un izplatīt savu gaismu.”
Šo piecu raidorganizāciju kritiku atkārtojusi arī cilvēktiesību organizācija “Amnesty International”, kas paziņoja, ka Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU), ļaujot Izraēlai piedalīties, ir “nodevusi cilvēci”.
Karš Gazā sākās pēc “Hamas” vadītā uzbrukuma Izraēlas dienvidos 2023. gada 7. oktobrī, kad tika nogalināti aptuveni 1200 cilvēku un vēl 251 cilvēks tika sagrābts par ķīlnieku. Izraēla atbildēja, sākot militāru kampaņu Gazā, kuras laikā nogalināti vairāk nekā 72 740 cilvēki, liecina “Hamas” kontrolētās teritorijas Veselības ministrijas dati, kurus ANO uzskata par uzticamiem.
Izraēla stingri noraidījusi “Amnesty International” un citu cilvēktiesību organizāciju apsūdzības, ka tās spēki Gazā pastrādājuši genocīdu pret palestīniešiem.
Pēc sākotnējā šoka par saucieniem otrdienas pusfinālā Betans sacīja, ka viņš “meklējis to cilvēku karogus, kuri mani mīl un vēlas, lai es izdaru labāko, ko spēju, un tas mani patiešām nesa uz priekšu”.
Tā nav pirmā reize pēdējos gados, kad Izraēlas uzstāšanās tiek traucēta.
Dziedātāja Edena Golana saskārās ar līdzīgu ovāciju un svilpienu sajaukumu, kad pirms diviem gadiem uzstājās Zviedrijā. Pērn Šveicē divi protestētāji nesekmīgi mēģināja uzskriet uz skatuves un dziesmas laikā mest krāsu, kad uzstājās Juvals Rafaels. Tāpat kā viņa priekšgājēji, Betans gatavošanās laikā “Eirovīzijai” trenējās dzirdēt svilpienus, lai gan atzina, ka tas nav salīdzināms ar īsto situāciju.
“Jūs nevarat atvest 13 000 cilvēku uz mēģinājumu telpu un likt viņiem svilpt. Manā komandā bija daži cilvēki, kas mēģināja man sarežģīt šo brīdi, lai es tam sagatavotos, bet patiesībā tam nav iespējams pilnībā sagatavoties,” viņš sacīja.
Austrijas raidorganizācija ORF, kas rīko “Eirovīziju”, paziņojusi, ka šā gada pasākumā neaizliegs Palestīnas karogus un necenzēs skatītāju svilpienus. Otrdienas vakarā skatītāji tika izvesti saistībā ar traucējošāku uzvedību.
Neraugoties uz protestiem, Betans sniedza pārliecinošu priekšnesumu un sacīja, ka dziesmas vārdi viņam uz skatuves devuši spēku. “Dziesmas beigās ir brīdis, kad es dziedu ivritā, un tas nozīmē: “Vienmēr ir kāds, kurš klausās,”” viņš sacīja. “Un tajā brīdī es jutu, ka dziedu no visas sirds saviem cilvēkiem.”
Betans nonācis nelielas pretrunas centrā pēc tam, kad sociālajos tīklos aicināja fanus izmantot visas 10 savas balsis, lai sestdienas lielajā finālā atbalstītu Izraēlu. Tas izraisīja organizatoru aizrādījumu — viņi paziņoja, ka Betana ieraksts “nav bijis konkursa garā”, un pieprasīja to dzēst.
Tāpat tika izteikts oficiāls brīdinājums Izraēlas raidorganizācijai “Kan”, kas organizē valsts dalību “Eirovīzijā”.
Tas sekoja Izraēlas valdības atbalstītai kampaņai, kuras mērķis pērn bija veicināt balsis par Juvalu Rafaelu. Dažas valstis norādīja, ka tas esot nosvēris svaru kausus par labu Izraēlai.
Rafaels 2025. gadā uzvarēja skatītāju balsojumā, bet kopvērtējumā pēc žūrijas balsu pieskaitīšanas ieņēma otro vietu. EBU toreiz paziņoja, ka nav atradusi pierādījumus pārkāpumiem.
Betans BBC sacīja, ka neesot zinājis par vadlīnijām, kas attur dalībniekus no aicinājumiem balsot vairākkārt, un ka viņš ierakstu ir “izdzēsis”.
