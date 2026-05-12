Eirovīzijas finālā varēs balsot par "broļukām"! Ugunīgos priekšnesumos aizrit pirmais pusfināls, Lietuva līksmo. FOTO
12. maija vakarā aizvadīts 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls un noskaidroti pirmie valstu pārstāvji, kas cīnīsies par uzvaru Eirovīzijas finālā. Lietuva var līksmot, diemžēl Igaunijai ceļš ir beidzies.
Eirovīzijas 1. pusfināla kaislības; 12.05.2026.
No piecpadsmit, kas sacentās šajā pusfinālā, tālāk tiek priekšnesumi no šādām valstīm: Moldova, Zviedrija, Horvātija, Grieķija, Somija, Izraēla, Beļģija, Lietuva, Polija un Serbija, vēsta portāls "lsm.lv".
Pirms pusfināla savu atbalstu brāļu tautai pauda arī Latvijas pārstāve Atvara, kas ar savu kompozīciju "Ēnā" uz skatuves kāps otrajā pusfinālā 14. maijā.
Pirmajā pusfinālā uz skatuves kāpa pārstāvji no šādām valstīm: Moldova, Zviedrija, Horvātija, Grieķija, Portugāle, Gruzija, Somija, Melnkalne, Igaunija, Izraēla, Beļģija, Lietuva, Sanmarīno, Polija un Serbija. Savus priekšnesumus atrādīja arī divas "lielā četrinieka" valstis jeb valstis, kuras jau automātiski iekļūst finālā, – Itālija un Vācija.
Lion Ceccah (īstajā vārdā Toms Alenčiks) no Viļņas ir skatuves mākslinieks, izpildītājs, dziesmu autors, drag kultūras aizstāvis un muzikālā teātra žanra meistars. Jau no agras bērnības viņš sāka interesēties par vizuālās mākslas, mūzikas, dzejas un dejas sintēzi. No 2000. līdz 2007. gadam mūziķis mācījies vijoļspēli, vienlaikus attīstot savas prasmes balles un vēlāk ielu dejās. 2017. gadā mākslinieks parādījās "X Faktorā", kur viņa sniegums piesaistīja ievērojamu sabiedrības uzmanību un kļuva par pagrieziena punktu viņa karjerā. Gadu vēlāk viņš izdeva savu debijas singlu "Aš čia", sarīkoja savu pirmo koncertu Sv. Katrīnas baznīcā Viļņā un nodibināja radošo telpu "Studio 91", kurā rīkoja izstādes, performances un pirmās drag mākslas darbnīcas Lietuvā.
2025. gadā Lion Ceccah piedalījās Lietuvas nacionālajā atlasē Eirovīzijas dziesmu konkursam ar dziesmu "Drobė", finišējot otrajā vietā. Nākamajā gadā viņš atgriezās, šoreiz gūstot uzvaru. "Sólo quiero mas" vēsta par neapslāpējamām iekšējām alkām pēc kaut kā vairāk pat tad, kad pasaule šķiet haotiska vai tukša, norāda "lsm.lv".
"Vanilla Ninja" ir Lenna Kūrmā, Pireta Jervisa-Mildere un Kerli Kivilāna, un šī nebūs grupas pirmā reize lielajā dziesmu konkursā. Pēc iekšējā Šveices nacionālā medija lēmuma "Vanilla Ninja" pārstāvēja Šveici 2005. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā un ierindojās astotajā vietā ar dziesmu "Cool Vibes". Grupa tika dibināta 2002. gadā un ātri guva lielus panākumus Igaunijā un vairākās citās valstīs. Albums "Traces Of Sadness" kļuva īpaši populārs Vācijā, Šveicē un Austrijā. "Vanilla Ninja" iekļuva vairākos starptautiskos topos ar tādām dziesmām kā "Tough Enough", "When The Indians Cry", "Blue Tattoo", "I Know" un "Dangerzone". 2003. gadā "Vanilla Ninja" radīja un sāka tirgot savu saldējumu, kas kļuvis par vienu no visvairāk pārdotajiem saldējumiem Igaunijā. Tas pieejamas četrās garšās: vaniļas, šokolādes, karameles un piparmētru.
"Too Epic To Be True" ir dziesma ar nesarežģītiem vārdiem, kas svin tādu mīlestību, kura šķiet gandrīz tik neiespējama, it kā tā būtu no filmas scenārija, novērtē "lsm.lv".