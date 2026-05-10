Pēc skandalozās vizītes Maskavā Fico nāk klajā ar aicinājumu Eiropas Savienībai
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, aizstāvot savu dalību tā dēvētās uzvaras dienas pasākumos Maskavā, sestdien aicināja atjaunot Eiropas Savienības (ES) sadarbību ar Krieviju.
"Es noraidu jaunu Dzelzs priekškaru starp ES un Krieviju," uzsvēra Fico "Facebook" izplatītā videoierakstā, kas uzņemts lidmašīnā atceļā no Maskavas uz Bratislavu.
Viņš piebilda, ka viņa vadītā valdība ir ieinteresēta "normālās, draudzīgās un savstarpēji izdevīgās attiecībās" ar Krieviju, kā arī ar visām citām valstīm, kas tajā ieinteresētas.
Fico apgalvoja, ka ES centieni pilnībā atbrīvoties no Krievijas energoresursu piegādēm esot tīri ideoloģiska iecere un kaitē Eiropas konkurētspējai.
Slovākijas premjers piebilda, ka vienas enerģētiskās atkarības aizstāšana ar citu naida dēļ pret Krieviju esot kļūda.
Slovākija joprojām lielā mērā ir atkarīga no Krievijas naftas piegādēm, un Fico valdība valsts ekonomiskajās problēmās daļēji vaino Ukrainu, kas 2025. gada sākumā apturēja Krievijas gāzes tranzītu caur savu teritoriju.